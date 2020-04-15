【新冠肺炎】今年首宗本地登革熱個案　涉84歲居元朗崇山新村老翁

▲ 本港發現一宗本地登革熱個案。（曾耀輝攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（15日）新增4宗確診個案，另新增一宗本地登革熱個案。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案全部有外遊紀錄 連續第四日單位數增幅

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，登革熱個案涉及一名84歲男士，居於元朗崇山新村。他是退休人士，每日會到農田。他在4月3日到元朗門診覆診高血壓，期間發現發燒，及後到博愛醫院留口水樣本驗新型冠狀病毒，結果呈陰性，至4月7日因持續發燒到屯門醫院求醫，4月9日抽血發現對登革熱呈陽性反應。

張竹君指，該名男士30日內沒有外遊紀錄，屬本地個案。他平日主要在家附近及農地活動，當局將到周邊環境作調查，食環署人員亦會作滅蚊工作。

她表示今次的個案是今年首宗本地登革熱個案，當局對個案表示關注，由於4月不是雨季，天氣未真正開始轉熱。她又指，兩年前有本地爆發，去年只有一宗本地個案，希望本地的蚊不是帶有病毒，相信是之前有外地輸入個案的傳播。

她提醒市民要防止蚊蟲滋生，另除了要佩戴口罩，注意個人及環境衞生外，如到戶外亦要噴蚊怕水。

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記者：郭詩詩