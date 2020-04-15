涉訛稱客戶以低價供貨　電線生產商前職員認串謀詐騙候判

▲ 被告於區域法院承認控罪。（資料圖片）

47歲前助理客戶主任涉於2012年至2016年期間，與1名客戶主任串謀向其所任職的電線生產商訛稱，有公司打算以較低價格向3間客戶公司供應電線，使該電線生產商降價及從中損失逾82萬。涉案助理客戶主任被控3項串謀詐騙罪，今（15日）於區域法院承認所有控罪，被告獲准保釋至6月2日判刑。

被告蘇影嫻（47歲），報稱助理客戶主任，早前被廉署控以3項串謀詐騙罪，被告今承認3項控罪。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案全部有外遊紀錄 連續第四日單位數確診

案情指，被告於2012年中至2016年6月期間，任職於信誠電線有限公司，而她與1名客戶主任及其他人士串謀，向信誠電線訛稱有公司以較低價向3間客戶公司供應電線，並建議信誠電訊以折扣價向該3間公司供應電線。

信誠電線其後以折扣價向進達電業有限公司、嘉俊工程及貿易有限公司、以及逸昇工程公司提供電線，比原價低出逾82萬；被告另外又向17名信誠電線的客戶訛稱相關電線產品已售罄，並將17名客戶轉介予嘉俊工程及進達電業。

在事件中，被告收取上述涉案的客戶主任共15萬，而該客戶主任與進達電業、嘉俊工程及逸昇工程有聯繫。

法官將案件押後至6月2日作判刑，批准被告保釋；而涉案的客戶主任將於5月28日提訊。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

記者：王仁昌