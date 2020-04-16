【海外升學】UKiset助報讀英國寄宿學校　升學專家︰入學試考學生邏輯推理能力

▲ 英識教育創辦人陳思銘認為UKiset考試能訓練學生的邏輯推理能力。（經濟日報資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，香港全面停課，到英國升學的莘莘學子亦匆匆回港避炎。不過，英國教育一直深受香港家長喜愛，不少家長有意將年幼子女送往英國接受當地教育，升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘（Samuel）指，2021年的入學查詢數字仍然比往年同期多百分之五十，家長對UKiset的查詢及需求大增，因此近期該中心更邀請UKiset課程創辦人加盟，為學生設計全面的考試課程。

UKiset全名為UK Independent Schools’ Entry Test （英國私立學校入學），專為9.5歲至18歲、母語非英語的海外學生所設計。以往香港學生報考英國寄宿學校需要每間學校報考，相當費時失事。當局推出UKiset是希望設立一個統一標準，既可協助英國寄宿學校收生，又方便國際學生節省報名時間，以一個考試報讀300間英國私立學校，簡化學生的考試及預備時間。

UKiset考試以推理為主

UKiset考試主要測試學生英語能力以及推理能力， 當中涉及Verbal Reasoning、Non-Verbal Reasoning及Mathematics三大邏輯推理範疇。

而考試時間為2小時，共有3份卷，包括推理測試、英語測試及英語寫作，推理測試考學生邏輯思維推理、空間分析能力、文字邏輯推理，要求學生運用數學概念解決現實問題等，校方會按成績決定是否接納學生入學申請。

陳思銘在2013年將UKiset考試引入香港，他表示，

UKiset在過往3年的需求每年逐增，英國很多名牌的中學需要考試。UKiset是考驗學生的潛能，非考驗學生的學術水平，香港在這方面沒有相關補習課程，因課程涉及圖片、文字推理等方面，內容艱深。

課程創辦人為學生設計新課程

英識教育最近邀請創辦UKiset課程的首任總監Alastair Montgomery加盟，為香港學生設計最全面的英國私立入學試課程，有助學生毋須再漫無方向亂學一通，而是針對加強UKiset需要考驗的能力，爭取佳績。

對於UKiset的好處是不會要求學生死記爛背書本內容，陳思銘指，「UKiset絕對不是要well-trained的考生，是要well-brained，很多頂尖英國學校校長都說過，學生有多少learned skills不是最重要，重要的是potential 。一般香港學生對考核邏輯思維的題目比較不熟悉，對於希望一年內赴英升學的學生而言，全方位預備班就能大大幫助他們的應考能力。 」

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責任編輯：梁節儀