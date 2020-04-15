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【新冠肺炎】60歲確診女人大便帶血求醫後確診　張竹君：需進一步研究是否與病毒有關　

社會 16:50 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

該名女患者的檢測結果也出現「陰轉陽」情況。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增4宗確診個案，患者全部有外遊紀錄，累計確診個案增加至1016宗，另有一宗疑似個案，其中一名曾到摩洛哥60歲女人(第1015宗個案)出現大便帶血徵狀，留醫瑪嘉烈醫院。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案全部有外遊紀錄　連續第四日單位數增幅

患者在2月尾至4月10日曾到摩洛哥，是包機返港首位確診患者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示患者在廣州進行病毒檢測時，結果呈陰性，回港後由於大便帶血，到瑪嘉烈醫院求醫，其後確診，現時難以判斷患者測試一度呈陰性的原因，有可能當時病毒仍在潛伏身體中，也可能有假陰性情況。

她又表示也有部分患者出現「陰轉陽」的情況，只要患者身體有不適，也會為她再做測試。

60歲患者在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

至於為何患者出現大便出血的徵狀，並非常見感染新冠肺炎後的病徵，張竹君指，該名患者因為大便帶血求醫，而大便出血也可以涉及多個身體問題，需要與臨床醫生再進一步跟進其他臨床的表徵，究竟患者是否腸、胃有表面損傷，或者是否患有痔瘡問題等，現時未可以判斷是否與病毒感染有關，需要進一步研究。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文

 

口罩 摩洛哥 肺炎 新冠肺炎 痔瘡 新冠肺炎疫情

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