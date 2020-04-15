光復屯門公園遊行涉燒國旗　21歲咖啡師判240小時社會服務令

▲ 案件在屯門法院審理。（資料圖片）

去年9月「光復屯門公園」遊行當天，21歲咖啡師涉在屯門大會堂外焚燒或踐踏國旗，早前承認1項侮辱國旗罪，今（15日）於屯門裁判法院獲判以240小時社會服務令。裁判官判刑時指，國旗是國家的尊嚴，夢想成為咖啡師的被告工作勤奮，為理想進發，一時衝動下犯案，值得給予機會。

署理主任裁判官張潔宜於庭上表示，律政司早前就另一宗於沙田發生的損毀國旗案件的刑期上訴，控方因而申請將本案判刑再次押後，讓裁判官參考該案結果再作判刑，辯方則去信反對。裁判官認為，此案本應於1月判刑，卻因為法庭基於公眾衛生的安排而押後，而上訴庭暫時未有確實日子頒佈判詞，再次押後此案會造成不公，故照原定計劃判刑，控方若不服結果可採取進一步法律行動。

▲ 被告鄧智樂於判刑後由聲援者護送下離開法院。（經濟日報記者攝）

辯方律師求情指，社會服務令報告指被告家人及上司均支持被告，被告明白犯錯，事後沒有卸責，坦白認錯，望獲判160小時以上社會服務令。

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裁判官判刑時指，國旗是國家的尊嚴，被告犯案時，於屯門大會堂外點火焚燒及踐踏中國國旗，裁判官參考同類案例及判刑後，同意焚燒國旗比玷污國旗嚴重，會令在場人士承受風險。

裁判官表示考慮到被告年輕，在單親家庭長大，努力幫補家計及工作勤奮，為理想進發而積極練習咖啡拉花技巧，希望成為專業咖啡師，並代表香港參加拉花比賽，被告上司亦證明他是個工作勤奮，熱愛生命的青年。

裁判官又指，被告犯案後有深刻反省，知道犯案不是抒發對政府不滿的合適做法，認為被告一時衝動犯案，值得給予機會，故接納社會服務令報告建議，終判以240小時社會服務令。

被告鄧智樂（21歲），報稱任職侍應，早前承認1項侮辱國旗罪。控罪指他於2019年9月21日，在屯門大會堂外與不知名人士焚燒、踐踏和撕毀國旗。

案情指，案發當日下午，被告持火槍及紙巾焚燒國旗，當時數十人圍觀。及至當天晚上，大量人群於元朗集結，警員截停被告，被告警誡下保持緘默。

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記者：林欣樂