【CHANEL珠寶】首次以Tweed為設計靈感　TWEED DE CHANEL推45件高級珠寶首飾

▲ 糅合了黃金、鉑金，珍珠、鑽石和1顆重約20.40克拉橢圓形切割帝王拓帕石的TWEED D'OR頸鏈，可以清楚地看到工匠如何將tweed面料轉化成留世的奇珍異寶。（頸鏈$5,399,000、TWEED CORDAGE戒指售價未定）

作為一個全球最頂級的時裝品牌，CHANEL這間時裝屋蘊藏著豐富的寶藏，單就是Coco Chanel生前留下來的意念就取之不盡，其中一個在服裝上最重要的元素正是大家熟悉的Tweed Jacket，這一回品牌的高級珠寶系列首次以這面料為創作靈感，將堅硬的寶石編織成如像tweed面料般的首飾。

▲ 來自TWEED COUTURE的鉑金及粉紅金頸鏈和手鏈，當中所用到的寶石包括粉紅藍寶石、尖晶石與鑽石和1顆重約10.20克拉枕形切割鑽石。至於手鏈的素材和磧鏈相同，但有著1顆重約6.72克拉橢圓形切割尖晶石。（頸鏈$29,406,000、手鏈$8,295,000）

無論春夏秋冬，還是世上罕有只此一件的Haute Couture（高級訂製服），CHANEL於每一個時裝系列裏，Tweed Jacket都是從來不會缺少的項目。

這一種源自於男裝大褸上出現的斜紋軟呢羊毛面料，於1920年時代，從Coco Chanel的手上將它移植於女裝後，大膽的構思，造就出今時今日大眾公認為歷久不衰的經典。

而品牌的高級珠寶設計團隊，就是因為這個原因，繼應用流星、山茶花、獅子和珍珠等不同足可以代表著CHANEL的標誌式圖騰後，今回首次以tweed為靈感，推出合共由45件珠寶組成的「TWEED DE CHANEL」高級珠寶系列。

▲ Tweed面料由不同的紗線面料層層疊疊編織組成，而將紗線抽絲剝繭後得出的意念正好在這條TWEED D' ETE頸鏈上表露無遺，這條頸鏈以白金、黃金和一顆重達7.10克拉的黃鑽鑲嵌而成。（頸鏈、戒指售價未定）

TWEED DE CHANEL高級珠寶系列，除了重型的頸鏈外，還包括手鏈、襟針、戒指甚至腕錶，該系列的可貴之處，在於設計團隊的精密的計算和珠寶工匠的巧手，兩者有一共識就是要將tweed這一種來自蘇格蘭質感豐富的面料，以另一種截然不同的媒介完美地演繹出來。

▲ 圖中的耳環和戒指分別來自兩個不同的系列，耳環上應用上黃金、鉑金、鑽石和縞瑪瑙的是TWEED CONTRASTE系列，至於TWEED BRODE戒指則用上白金鑲以鑽石。（TWEED CONSTRASTE耳環售價未定、右/TWEED CONSTRASTE戒指$1,131,000、左/TWEED BRODE戒指$815,000 ）

就好像CHANEL所應用的tweed全由人手編織而來，在編織的過程中除了以高品質的羊毛為主要素材外，不同的版本亦滲進絲帶、柯根紗、甚至金屬紗等素材。

▲ 另一條相當重型的頸鏈正是來自TWEED GRAPHIQUE系列，所應用的珍貴素材包括白金鑲嵌瑪瑙、鑽石和1顆重約5.03克拉圓形切割鑽石。（$16,588,000）

▲ 山茶花是CHANEL其中的一個標誌性的設計，再配合tweed面料為設計意念，構成這一個來自TWEED GRAPHIQUE系列的襟針。（$4,335,000）

要將這豐富的面料轉化成首飾，外在要應用上不同顏色的寶石、黃金、鉑金和鑽石等，藉此表達出面料上繽紛的顏色、豐富的質感和不規則的形態，內在則要富經驗的珠寶工匠開發出不一樣的鉸位來達致寶石既互相重疊交錯，同時又能夠順服地讓穿者配戴得自然自在的感覺。

產品查詢：2810 9318

記者：何偉雄