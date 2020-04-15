【CHANEL珠寶】首次以Tweed為設計靈感 TWEED DE CHANEL推45件高級珠寶首飾
作為一個全球最頂級的時裝品牌，CHANEL這間時裝屋蘊藏著豐富的寶藏，單就是Coco Chanel生前留下來的意念就取之不盡，其中一個在服裝上最重要的元素正是大家熟悉的Tweed Jacket，這一回品牌的高級珠寶系列首次以這面料為創作靈感，將堅硬的寶石編織成如像tweed面料般的首飾。
無論春夏秋冬，還是世上罕有只此一件的Haute Couture（高級訂製服），CHANEL於每一個時裝系列裏，Tweed Jacket都是從來不會缺少的項目。
這一種源自於男裝大褸上出現的斜紋軟呢羊毛面料，於1920年時代，從Coco Chanel的手上將它移植於女裝後，大膽的構思，造就出今時今日大眾公認為歷久不衰的經典。
而品牌的高級珠寶設計團隊，就是因為這個原因，繼應用流星、山茶花、獅子和珍珠等不同足可以代表著CHANEL的標誌式圖騰後，今回首次以tweed為靈感，推出合共由45件珠寶組成的「TWEED DE CHANEL」高級珠寶系列。
TWEED DE CHANEL高級珠寶系列，除了重型的頸鏈外，還包括手鏈、襟針、戒指甚至腕錶，該系列的可貴之處，在於設計團隊的精密的計算和珠寶工匠的巧手，兩者有一共識就是要將tweed這一種來自蘇格蘭質感豐富的面料，以另一種截然不同的媒介完美地演繹出來。
就好像CHANEL所應用的tweed全由人手編織而來，在編織的過程中除了以高品質的羊毛為主要素材外，不同的版本亦滲進絲帶、柯根紗、甚至金屬紗等素材。
要將這豐富的面料轉化成首飾，外在要應用上不同顏色的寶石、黃金、鉑金和鑽石等，藉此表達出面料上繽紛的顏色、豐富的質感和不規則的形態，內在則要富經驗的珠寶工匠開發出不一樣的鉸位來達致寶石既互相重疊交錯，同時又能夠順服地讓穿者配戴得自然自在的感覺。
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記者：何偉雄