【停課不停學】小五中文搶分練習題答案　重組句子學習策略性地組合詞語

▲ 小五中文搶分練習題答案。

新冠肺炎疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合K1至K3、小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小五中文搶分練習題參考答案：

1. 考試快到了，我非要努力溫習不可。

2. 要是不注意飲食衞生，便很容易患病。

3. 由於要參加慈善演唱會，所以我們要加緊練習。

4. 考試取消了，我不但不高興，還有點失望。

5. 人是沒有完美的，你不用太過自責。

6. 事前準備工夫做得妥當，做起事來才會得心應手。

7. 探員只能從零星的線索中，推斷整宗案件的發生經過。

8. 文章的好壞取決於它的內容，但優美的詞藻亦很重要。

9. 在多個部門共同協作下，這項計劃才得以如期實施。

10. 如果我的行為對你造成滋擾，那麼我向你道歉。

11. 做父母的應該好好管束孩子，不要讓他們沾上不良的習慣。

12. 一陣強風把大樹上的葉子吹得七零八落。

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