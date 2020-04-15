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【新冠肺炎】張竹君形容疫情為「漫長戰爭」　指保持社交距離和戴口罩或成常態

社會 17:03 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

張竹君認為形容疫情為「漫長戰爭」。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情仍未受控，全球確診人數已突破200萬宗，各地都採取社區隔離、封城等措施阻止疫情蔓延。哈佛研究人員表示，一次性的封城，並不能將疫情控制，除非開發出疫苗或有效療法，否則社區隔離或需斷斷續續實施直至2022年。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布今日（15日）提到有關疫情的走勢，指有專家認為保持社交距離和戴口罩可能會成常態。

【哈佛研究】除非開發出新冠疫苗或有效療法　社區隔離或需斷斷續續實施直至2022年

張竹君指暫時未可以預測疫情在何時會完結，形容為「漫長戰爭」，她續表示需要等待全球大部份人有抗體、疫苗或特效藥，才可減輕傳播，令疫症不會引起嚴重的併發症或死亡。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案全部有外遊紀錄　連續第四日單位數增幅

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記者：郭家穎

肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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