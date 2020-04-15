【One World: Together at Home】群星4.19全球慈善騷　8大平台免費睇陳奕迅張學友演出

▲ 陳奕迅張學友將演出《One World:Together at Home》。

樂壇天后Lady Gaga早前獲世界衛生組織邀請，跟Coldplay主音Chris Martin，Dion、Jennifer Lopez、John Legend等多位知名音樂人，聯同Global Citizen組織參與策劃一個將於香港時間4月19日舉行的大型群星演唱會《One World: Together at Home》為醫護打氣，而演出名單更包括張學友和陳奕迅兩位天王參予。

是次《One World: Together at Home》演出單位陣容鼎盛，現時落實演出名單包括：Lady Gaga、Chris Martin、John Legend、Celine Dion、Jennifer Lopez、Taylor Swift、Billie Eilish、Andrea Bocelli、Elton John、Paul McCartney、Stevie Wonder、Jennifer Hudson、Sam Smith、Shawn Mendes、Ellie Goulding、Alicia Keys、Liam Payne、Niall Horan、The Killers、Jessie J、FINNEAS、Oprah Winfrey、Samuel L Jackson、James McAvoy、David Beckham、Heidi Klum、Sarah Jessica Parker、Jason Segel、Jack Black、Michael Bublé、Adam Lambert、Hozier、Rita Ora、Jack Johnson、Kesha、Lady Antebellum、Lizzo、Charlie Puth、Annie Lennox。

▲ Eason演出是次《One World:Together at Home》（圖片：環球）

而華人演藝界代表就有鋼琴家郎朗，以及陳奕迅和張學友兩位天王歌神。

是次演出將由美國的電視台如ABC、NBC、ViacomCBS Networks 及iHeartMedia，以及英國的BBC One也會播放。

全球觀眾到時亦可透過蘋果、Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Twitch、騰訊、阿里巴巴優酷等數位串流平台觀看。

Lady Gaga發起慈善騷源起【上一頁】完整演出名單【下一頁】