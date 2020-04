【停課不停學】哈里王子夫婦卸下皇室高級成員身份　用英文短語解說退位一詞

▲ 從哈里梅根夫婦脫離皇室的事件,學習foot the bill和step down兩個英文短語。(法新社)

近日有媒體報道,加拿大政府宣佈,從英國哈里王子與夫人梅根不再履行王室公職並展開經濟獨立生活開始,將停止向兩人提供保安支援。如此一來,哈里王子夫婦的保安費用以後由誰負擔,引起公眾關注︰

Harry and Meghan’s security: Who will foot the bill?

Canada has said it will stop providing protection for Prince Harry and Meghan Markle

when they step down as working royals and embark on a “financially independent” life.

上面的文字中出現了兩個有用的英文短語,分別是 foot the bill和step down。

foot the bill意思是「負擔費用」,是較口語化的說法,即我們所講的「埋單」,例如The local council will have to foot the bill for damage done to the roads in last years’s floods.(當地政務委員會將要為在過去幾年的洪水中被破壞的道路承擔維修費用。)

step down意思是「下台;退位;辭職;讓出…職位」,也可以說step aside,例如She’s stepping down from her post next year.(她明年就要離職了。)

bill和step均屬於牛津 3000 詞。牛津3000詞經由一組語言專家和具豐富經驗的教師精心挑選而成,佔一般英語文本達 85% 的單詞,且廣泛用於各種語境,是英語中最需要重點學習的詞彙。

參考資料︰「牛津英漢辭書」手機應用程式;牛津英語習語詞典(英漢雙解第 2 版);牛津短語動詞詞典(英漢雙解第 2 版)

