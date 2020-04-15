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涉億大麻花毒品案　3男被控販毒還押候查

社會 17:50 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

案件在西九龍法院提堂。（資料圖片）

警方日前公布搗破歷來最大宗大麻花毒品案，涉及約580公斤懷疑大麻花，市值逾億元，涉案3名男子被控1項販運危險藥物罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院提堂。3名被告暫毋須答辯，案件押後至7月再訊，以待進一步調查，期間3名被告需還押。

涉案首被告Wong Yuk Ming（56歲）持加拿大護照，報稱無業；次被告曾民愷（41歲）報稱為貿易公司東主；第3被告陳澤文（42歲）報稱任職運輸工人。

警方破獲歷來最大宗大麻花毒品案　市值約1億拘3人

3人同被控1項販運危險藥物罪，控罪指3人於2020年4月13日，在葵涌葵泰路卓德停車場愷業貿易公司，販運一批危險藥物。

3名被告暫毋須答辯，案件押後至7月15日再訊，以待進一步調查，次被告與第3被告曾申請保釋但遭拒，3名被告均需還押候訊。

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記者：楊詠渝

疫情 危險藥物

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