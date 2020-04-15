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【新冠肺炎】28歲加拿大留學生情況危殆　仍留醫屯門醫院

社會 17:54 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

年僅28歲的危殆患者現時仍留醫屯門醫院。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今日（15日）指現時仍有10位確診患者情況依然危殆，個案編號分別為第192 、461、498、595、665、698、833、840、857 及956宗，早前確診的第854宗確診的46歲警長則由危殆轉嚴重。

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醫管局總行政經理何婉霞早日表示，根據一些醫學研究，65歲以上人士、肥胖、有肺病、糖尿病、血壓高、心臟病等慢性病者，都屬高危人士，確診後情況會容易轉差。

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而今日（15日）10位危殆患者，其中一位28歲，為第956宗個案，加拿大留學生，仍留醫屯門醫院，於3月28日返港後，一直在屯門海景花園8座的寓所，接受強制家居檢疫，後於4月8日確診，由4月10日開始情況轉差。其他危殆患者的年齡則由46至75歲不等，為6男4女，其中5人為本地個案，另外5人曾有外遊紀錄，當中包括一位國泰地勤人員。

記者：郭家穎

肥胖 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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