【打天下】談善言親身拍打戲拒用替身　熱愛演戲：是讓我看見世界的窗口

▲ 談善言於ViuTV新劇《打天下》飾演莊惠。

ViuTV劇《打天下》本周首播，女主角談善言原本對空手道零認識，為演劇中空手道黑帶高手，談善言不怕辛苦接受歐錦棠地獄式特訓。談善言接受TOPick專訪問時認為演戲是一個讓她看見世界的窗口，給予她機會去體會不同的角色。

阿談過往演過很多倔強的角色，惟她認為《打天下》的莊惠是她從影以來演過最強的角色：「莊惠不怕錯、不怕遇上困難，只會愈錯愈勇！只要有目標便會不斷地向前衝，其堅強的心很厲害。」

【打天下】歐錦棠文頌嫻18年後復合 文女為一件事答應出山助棠哥打天下

▲ 歐錦棠特意為談善言進行3個月的空手道特訓。（《打天下》劇照）

談善言遇強愈強

阿談最初覺得自己跟莊惠的外表及感覺很相似，但演得愈久愈覺得反覺不太相似：「內心絕對沒有她那麼強，我很想成為莊惠這個人，但拍攝過後便覺得莊惠與我的距離很遙遠。」

她認為自己只能短時間內成為莊惠：「拍完了，曾有段時間覺得不開心，因為我已不再是莊惠，但都希望能夠有天成為她。」

阿談心目中最難忘的一場戲就是棠哥的一場對打戲：「那是煞科前一日拍，也是武打的最後一場。那場戲是莊惠對自己作出一個很肯定的選擇，完成後，我跟莊惠一樣很感動，因為談善言也成功挑戰一套武打劇。」

【打天下】楊英偉為追夢教夜校維生 好爸爸只望兒子快樂成長

▲ 談善言演的莊惠為歐錦棠演的馬剛正其中一位徒弟。（《打天下》劇照）

習武能訓練個人意志

拍攝《打天下》前，阿談對空手道零認識，棠哥親自為她特訓3個月才開機。阿談於拍攝動作戲的第一天已拉傷肌肉：「拍攝後才發現，便立即去做物理治療。緊張之餘也怕別人會覺得我很廢，造成一些心理壓力。棠哥曾指出若然真的做不到也可用替身，但他不想，而我也不想。」

阿談動作戲一次比一次難：「幸運地劇集都是順着拍攝的，後期絕對比前期的我打得好，始終經驗要從實戰中獲取。」習武能訓練個人意志，她堅信：「沒法不做，一定要做。有了這決心後，便一定會做到，完成了一件我以為自己無法完成的事。」

她認為莊惠有如一匹野馬：「她未脫彊前仍未知道自己的方向，其父母為她作出了很多安排，如修讀BBA、找好工作、嫁個有錢人等。但莊惠不喜歡，她想自行選擇。」她續指：「空手道這條路對莊惠來說未必是一條實在的路，路上或會有很多碎石，但慢慢走下去就變成了很清晰、很平滑的石屎路。」

▲ 談善言認為莊惠是她遇過最強的角色。（《打天下》劇照）

現實中的談善言可以自由選擇喜歡的路，不受父母約束之餘更獲得家人的支持：「這段時間（受疫情影響）拍攝都停頓，他們擔心我會否遇上經濟問題，反而沒有要求我給予他們家用，完全放任我去做自己想做的事。」

其實入行前，阿談考慮了很久才決心當演員：「堅持是一個週期來的，當沒有工作時，就會去想自己是否能捱得過，但當有一項工作來到，便會覺得人生突然間充滿了希望。」

《婚內情》談善言著重戀愛過程不信一紙婚書 不婚主義Hedwig：你曾陪過我便夠

▲ 談善言因為演《打天下》而有意做打女。（湯炳強 攝）

演戲對阿談來說，是個讓她看見世界的窗口：「可以看見這個世界的人，去發掘或建立不同方面的自己。」她續指：「如果不是為了演戲，我可能很快便會放棄學習空手道，因為拉筋會痛、肌肉又會痛。」

演戲能推動談善言去試不同的事物，以及體會更多不同的人。

Outfit: Sportmax

Makeup: German Cheung

Hair: Larry Ho @ IL COLPO

場地贊助: C2 Live

記者：梁樂欣