【狠心丈夫】妻商討離婚後失蹤知會親友染疫　醫院無收症揭發丈夫殺人真相

▲ 美國一名51歲女子失蹤，親友收到由她手機傳來的訊息，知道她染疫需隔離接受治療，可是真相是她已被殺。

新冠肺炎疫情全球大流行，更肆虐美國。日前美國佛羅里達州一名51歲女子失蹤，隨後經由其手機多次發訊息予親友，表示染疫需要隔離接受治療，可是親友向醫院查詢找不到她，發現疑點重重，想到她失蹤前是與丈夫商討離婚，終揭發該名女子被丈夫謀殺藏屍。

據美國《ABC新聞》報道，51歲的美國女子Gretchen Anthony在上月失蹤，而失蹤前她與44歲的丈夫David Anthony協議離婚。於3月23日，至少有4名親友收到來自Gretchen的手機傳來訊息，內容表示她感染了新冠肺炎，正在接受治療，從醫院轉移到疾病控制和預防中心（CDC）的監護下，送到醫療中心The Jupiter Medical Center 。

除了收到Gretchen電話訊息外，她就失聯了，似是人間蒸發，家人於3月25日報警，擔心失蹤是跟已分居的丈夫David有關，兩人早於2月28日申請離婚。加上，由於新冠肺炎患者不會送到有關醫院，亦向醫院查詢，得知近日沒有接收Gretchen Anthony此名患者，上一次Gretchen入院已是2008年的事。

借染疫隔離飾掩妻子失蹤

由於疑點重重，警方展開調查，發現Gretchen的車在其家中停車場，而銀包就在車內。還有，她的鄰居表示在3月21日聽到附近傳來女人尖叫聲，悽慘地大叫︰「不！不！很痛……」，鄰居並在23日見過David，當時David表示來接妻子的貓狗代為照顧，因為妻子患新冠肺炎到醫院接受隔離治療。

恐怕真相是，David於3月21日將妻子殺死並藏屍，試圖向親友、鄰居撒謊妻子染疫而接受治療，本想藉此令人對Gretchen的失蹤不懷疑。美國疫情嚴峻，死亡數字日增，David或想稱之後妻子染疫亡，令他殺人罪行不被揭發。天網恢恢，David現已被警方拘捕，被控綁架與謀殺罪。

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責任編輯︰王明芳