【愛爾蘭疫情】紮根香港愛爾蘭籍余理謙神父　因新冠肺炎安詳離世一生為公義發聲

▲ 余神父一直是香港人公義道路上的同行者。（網上圖片）

歐洲的疫情以意大利及西班牙最為嚴重，但香港人近年潮興移民的愛爾蘭，確診數字也不少，截止昨天（14日）為止，已有10,647宗確診，365人死亡。而在死亡個案當中，當中有一位是香港天主教會非常熟悉的神父——余理謙神父（Fr. James Hurley）。他1926年生於愛爾蘭，18歲時進入耶穌會修道，1952花了30多天乘船來到香港，大半生都在香港度過，直至2014年返回家鄉愛爾蘭退休。

據耶穌會中華省會長周守仁神父在其Facebook的公告，余神父是4月13日在都柏林因新冠肺炎逝世。他於3日前確診新冠肺炎，但情況不嚴重，周日還在電視觀看教宗為羅馬城及全球降福。13日那天與家人吃完晚飯後，一直保持清醒，直至晚上安詳逝世，終年93歲。

▲ 余理謙神父常用的箴言，這是其中一句，來自聖大額我略：「當我們給與貧窮者必須的物品，我們不是把我們的慷慨施予他們，我們是還給他們，原來屬於他們的東西。與其說，我們完成一項愛德的行為，不如說作了一個正義的行動。」（圖片取自耶穌會FB）

余理謙神父最為人認識是當年為12位被趕出校的珠海書院學生聲援，替香港開創了學生運動的先河。他於1961-70年在珠海書院任教英文，1969年當時有一班學生在校外的青年報發表了一篇文章，指出珠海書院多方面要改善的地方，令校方感到震驚和憤怒，遂閃電式開除了有份發表意見的12名學生。

余神父曾嘗試多次約見校長不果，在無可奈何下，遂寫了一封批評珠海書院的信件，給全港報章發表。一夜之間，余神父成為報章爭相報導的頭條新聞。他曾說：「我憑良心知道，替珠海學生爭取公道和言論自由是對的，我不會就這樣放棄。」

之後余神父接到電話，要會見當時的香港主教徐誠斌，他以為是被罵，誰知原來徐主教很欣賞他的原則，希望他不要放棄，繼續為學生爭取公道。

其實，余神父一生中，曾多次支持學生的民主運動，他常常強調，香港的年輕人是「社會的良心」；把學生的示威，比作先知的見證。

無疑年輕人的經歷和資源非常有限，但他們的熱誠和慷慨，是香港民主正義的動力，也是教會用福音精神去貫徹現世事物的好榜樣。

▲ 年輕時，余神父曾經到工廠工作，體驗勞工的辛苦。（網上圖片）

余理謙神父又是香港少數曾在工廠工作去體驗勞工階層辛苦的神父。他在72年時，曾去工廠工作了4個月。

在工廠負責剪衫，工作性質雖然容易，但重複的工作卻令人很難過，我開始明白多了工人的實況。

他又喜歡為勞工服務，因此在牛頭角聖堂——基督勞工堂服務了11年，並在那裏成立了勞工小組、關社小組，以及國際特赦組織香港分會。

余神父一直是香港人公義道路上的同行者，雖然社會運動有成功有失敗，但他曾說：

這一連串社會運動的得益，是喚醒了大家的社會意識，不再給當政者牽著鼻子走。

記者：何小雲