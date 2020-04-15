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【One World: Together At Home】宇宙級陣容全球抗疫　Eason+學友+Gaga為醫護打氣【附演出名單】

娛樂 18:25 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Lady Gaga發起《One World:Together at Home》音樂會。

新冠肺炎疫情影響全球，著名歌手Lady Gaga、樂隊Coldplay主音Chris Martin以及John Legend等多位知名音樂人，與慈善基金組織「Global Citizen」合力籌辦「One World: Together At Home」演唱會，為全球醫療從業人員打氣，節目將於美國時間香港時間4月19日早上8時（美國時間4月18日下午5時）播出，香港歌神張學友亦獲邀參與演出。

《One World: Together At Home》演唱會將由美國知名脫口秀主持人Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel和Stephen Colbert主持，屆時演出內容除了歌手為全球加油打氣之外，也穿插與世界各國的醫生、護理師和家庭的真實故事訪問。

演唱會邀請了多位宇宙級的歌手名單參與演出，除了三位主辦人Lady Gaga、Coldplay主音Chris Martin以及John Legend以外，還有天后Celine Dion、Jennifer Lopez、Taylor Swift、Billie Eilish、Elton John、Paul McCartney、Jennifer Hudson、Sam Smith、Alicia Keys、FINNEAS、David Beckham，全是舉足輕重的國際樂壇巨星！

張學友是演出單位之一。（圖片：環球）

《One World: Together At Home》完整演出名單如下：

Lady Gaga、Chris Martin、John Legend、Celine Dion、Jennifer Lopez、Taylor Swift、Billie Eilish、Andrea Bocelli、Elton John、Paul McCartney、Stevie Wonder、Jennifer Hudson、Sam Smith、Shawn Mendes、Ellie Goulding、Alicia Keys、Liam Payne、Niall Horan、The Killers、Jessie J、FINNEAS、Oprah Winfrey、Samuel L Jackson、James McAvoy、David Beckham、Heidi Klum、Sarah Jessica Parker、Jason Segel、Jack Black、Michael Bublé、Adam Lambert、Hozier、Rita Ora、Jack Johnson、Kesha、Lady Antebellum、Lizzo、Charlie Puth、Annie Lennox、張學友、陳奕迅、郎朗

名單上同時有香港歌神張學友和陳奕迅的英文名字，早前曾經為香港醫護錄音打氣的學友，將與全球巨星一同為抗疫盡上一份心力。

歌神張學友對於獲邀參與近期最盛大的慈善演出，他表示：「只是做自己該做的事，希望可以幫上一點忙，疫情盡快過去。」在這艱困的時刻，為全球人民一起加油打氣；「One World: Together At Home」

全球觀眾屆時可以透過蘋果、Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Twitch、騰訊、阿里巴巴優酷等數位串流平台觀看演出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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