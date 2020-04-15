【神婆阿太】Bob嫂差錯腳斷韌帶　林盛斌太太不理腳傷只顧占卜

▲ 林盛斌太太Pearl不慎跌傷腳。

藝人林盛斌的太太黃乙頤（Pearl）為風水師，而Pearl今日於instagram透露早前落樓梯時不慎跌倒，不過這位「神婆」卻職業病發作，跌倒後並非顧著療傷，她於IG 透露受傷後只想到為自己占卜，更自嘲很痴線。

「Bob嫂」黃乙頤（Pearl）今日在個人IG透露，周日那天落樓梯時不慎差錯腳，結果搞到韌帶斷了，她寫道：「星期日晚深夜我做了一件震驚幾百萬人的事，落樓梯都可以叉錯腳然後韌帶斷了！腳進化成鐵甲威龍模式，人進化成坐月模式！」

【神級合唱】林盛斌解釋為何手要放在麥玲玲身上 阿Bob：這個動作有寓意【有片】

▲ 林盛斌太太Pearl接受治療。（取自instagram）

Pearl於跌倒後並非第一時間想去睇醫生，而是想為自己占卜，可說是職業病發呢，她寫道：「因為已經係深夜所以諗住第二朝至睇醫生，所以當我爬返上床之後，1.叫工人攞精油嚟俾我搽，2.分別cap低當時嘅時辰同埋占星圖，打算日後研究吓，而唔係諗自己隻腳有冇斷到，我覺得我都好痴線。」

▲ 林盛斌夫婦育有4名子女，（取自instagram）

【隱形富豪】林盛斌由月薪6千到住獨立屋 Bob公開成功秘訣鼓勵職場人

林盛斌接受媒體訪問時透露太太沒有斷骨，只是斷了一條韌帶，現在於家裡休息。問到身為風水師的太太有否為此進行占卜？Bob說：「其實她甚少替自己占卜，受傷後睇下紫微斗數或奇門遁甲吧，我也不太曉得」

「Bob嫂」黃乙頤除了在家相夫教子外，她更愛專研中西玄學。除了精通西方通靈、塔羅占卜之術，又懂中國傳統風水術數，近年更進軍玄學界為客人睇風水。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF