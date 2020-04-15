【最年輕爸爸】與10歲男友初嘗禁果懷孕　13歲少女曬6個月巨肚擬開刀生B

▲ 俄羅斯10歲男童與13歲少女即將成為新手爸媽，轟動全國。

「最年輕爸爸」創年齡新低，俄羅斯出現一名年僅10歲的小學生，早前自稱「一擊即中」令13歲女友懷孕，震驚全國，兩人更上節目剖白做超年輕父母的心情。13歲少女近日在社交網站分享6個月孕照，更叫網民猜猜腹中孩子的性別。

據外國傳媒報道，俄羅斯13歲少女Darya 與10歲小男友Ivan（Vanya），最近因超年輕懷孕成為網紅，更與兩人的媽媽一同上電視節目剖白心情。縱使被警方及專家質疑，現正懷孕6個月的Darya，仍堅稱經手人是10歲的同校師弟Ivan。

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BB性別保持神秘感

Darya在Instagram經常分享與小男友的甜蜜合照，近日亦上載了最新孕照，可見6個月的肚皮已相當巨大。她未有透露性別，保持神秘感，還出帖文叫網民猜猜。她表示，兩人已準備好迎接孩子，在家人支持下，正考慮開刀生產。

▲ Darya在IG分享最新孕照，表示懷孕6個月肚皮已很巨大。（Darya's IG圖片）

正就讀7年級Darya，自小與患癌的媽媽Elena相依為命。早前媽媽發現Dasha不斷嘔吐，並有肚脹的情況，起初媽媽以為她是食物中毒，後來生疑下用驗孕棒一驗，竟發現女兒懷有身孕。

媽媽在節目上表示，女兒應將孩子生下來，相信自己在家休養的同時，也能幫忙照顧BB。

專家︰小男友體內無精子

不過，一名男性生殖系統及泌尿科的專家醫生曾在同一節目指出，Ivan仍未開始青春期，絕不可能是經手人，因Ivan體內沒有發現精子細胞及睪丸激素，更在實驗室進行了3次檢查。

Darya斷言否認讓Ivan「戴綠帽」，堅稱只有Ivan一名伴侶，強調他是BB的爸爸，真相則有待時間證實。

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責任編輯︰王明芳