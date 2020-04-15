【豪宅曝光】溫碧霞從調景嶺木屋區到清水灣豪宅　收養內地棄嬰視如己出　

▲ 溫碧霞現居清水灣的2000多呎豪宅。

新冠肺炎疫情持續，人人留家避炎，不少藝人都在社交平台分享運動及煮食心得。溫碧霞亦在微博分享在家中作樂的日子，並由此曝光她所居的2000多呎清水灣海景豪宅，可見她不時在家畫畫、做運動，又在自家花園中與狗玩樂，生活悠閒寫意。

溫碧霞於2000年與香港富商何祖光結婚，後以樓換樓的方式，斥資2000多萬元買下當時呎價約1萬元的清水灣柏濤灣2000多呎豪宅，現時已升價至近2萬元一呎，非常有眼光。

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▲ 溫碧霞家中的花園非常大。（微博圖片）

豪宅大花園

溫碧霞的居所背山面海，家中客廳有落地大玻璃，沒有多餘雜物方便做運動伸展，亦有足夠空間放置溫碧霞的畫作。

此外，全屋的焦點落在戶外花園，種有不同的植物，又放有藤制傢俱，充滿渡假風情。

即使溫碧霞足不出戶，但只要稍作打扮在花園內一樣可以拍出美麗照片。

溫碧霞現時的生活雖然無憂，但原來她自小曾因家貧而有不愉快的經歷，令她立志要努力工作賺錢改善家人的居住環境。

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▲ 溫碧霞家中景觀開揚。（微博圖片）

▲ 溫碧霞愛在家中作畫。（微博圖片）

童年險遭賣掉

現年53歲的溫碧霞的父親是國民黨軍人，打仗時逃難至香港定居。

童年時，溫碧霞家景貧困，一家10口居於調景嶺狹窄的木屋區中。

▲ 溫碧霞童年曾險被媽媽賣掉。（微博圖片）

約5歲時，溫碧霞曾被媽媽帶至與一位陌生叔叔見面，企圖把她賣掉以換給她更好的生活。

不過，由於溫碧霞當時非常害怕，所以陌生叔叔放下錢後便離去。

不過，這段不愉快的童年經歷，卻造成了溫碧霞對人的不信任，及灌輸了她金錢是非常重要的觀念。

▲ 溫碧霞在家中也可拍出像旅行的照片。（微博圖片）

遇上生命中最愛

15歲時，溫碧霞因在街上被星探發掘，參與拍攝電影《靚妹仔》而加入娛樂圈。

她的作品雖然不多，但就因外貌標緻及演出性感，而以「性感美女」著稱，其在劇集《火玫瑰》演海潮、《封神榜》演妲己都非常經典。

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▲ 溫碧霞與老師收養兒子，一家3口非常幸福。（微博圖片）

1996年，溫碧霞與何祖光相戀，令她再次相信家庭相信愛，彌補了她的童年缺失，亦改變了她自私的性格。

二人於2000年結婚，但一直未有計劃生兒育女。

在2010年，她與丈夫在內地收養被遺棄在火車站的棄嬰（現名為何國倫），更尋找醫生把皮膚病和咳嗽治好，身體力行給予家庭不完整的小朋友更大關愛。現在兒子何國倫已10歲，溫碧霞把他視如己出，一家3口生活非常幸福。

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