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【許冠傑演唱會】觀看人數達644萬　片段將重新上架一個月

社會 18:37 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

主辦單位公布許冠傑演唱會的點擊表現。（資料圖片）

許冠傑同舟共濟網上演唱會，於4月12日演出後，曾在網上各大平台播放及有24小時重溫。主辦單位公布，在這一整天內，觀看人數有644萬，當中不包括港台電視31、騰訊、海外電視及電台、不同轉播平台的流動程式之收視。

主辦單位稱，當中全球fb串流直播以及收看「香港開電視」、無綫翡翠台及ViuTV直播的人次，合共約464萬；「健康·旦」YouTube頻道的總觀看人數為180萬。

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醫護未必及時收看　演唱會將重新上架一個月

主辦單位稱，「健康·旦」頻道收到很多醫護留言，指他們因為要專注醫療工作，這24小時期間不是工作中，就是需要休息，無法欣賞到許冠傑演出。「健康·旦」得到許冠傑的同意後，宣布於明天（16日）起，將演唱會1小時的演出分為4集，並加字幕，陸續上載至「健康·旦」YouTube頻道，影片暫定於１個月後下架。

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騰訊亦獲授權於中國內地獨家播放演出內容，同樣分為4集重新上架，為期１個月。「健康·旦」希望此安排能讓早前未能欣賞表演的全球華人，可以在這段時間內重溫。

「健康·旦」主持人鄭丹瑞呼籲，外界應尊重知識產權，不要透過非法途徑觀賞未獲授權的節目。希望重溫演出的市民，可到「健康·旦」YouTube頻道或騰訊的平台，觀賞官方內容。

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更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

責任編輯：吳卓峰

許冠傑 演唱會 YouTube ViuTV 香港開電視

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