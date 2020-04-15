【許冠傑同舟共濟Online Concert】歌神Sam罕有回應網民爭議　宣布完整版演出任睇一個月【附連結】

▲ 許冠傑回應演出爭議。

「健康·旦」主辦的《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》於上周日 (12號）全球網上播出，當日演出後約錄得255萬人觀看直播，而今日主辦單位再公布最近數字，許冠傑是次音樂會在24小時內共錄得6,440,000觀看人數！

主辦單位「健康‧旦」公布，自4月12日下午5時至4月13日下午5時期間，在各大平台供全球觀眾收看及重溫，以上24小時期間，共錄得6,440,000觀看人數（不包括港台電視31、騰訊、海外電視及電台、不同轉播平台的流動程式之收視）。

當中全球Facebook串流直播以及收看香港開電視、無綫電視翡翠台及ViuTV直播的人次合共約4,640,000；「健康·旦」Youtube頻道的總觀看人數為1,800,000。

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▲ 許冠傑網上音樂會錄得逾600萬人次收看。（圖片：健康旦）

「健康·旦」Youtube頻道於直播期間共收到1,037位網民的捐款，共$72,407（港幣，下同），連同許冠傑早前宣佈捐出的$250,000，以及馬時亨捐出的$50,000，全數$372,407會由華信會計師事務所代收，平均交予前通利工程部員工，「健康·旦」不會從中收取任何費用。



「健康·旦」YouTube頻道收到很多來自世界各地醫護人員的留言，指他們因為要不分晝夜地專注醫療工作，於這24小時期間，不是工作中，就是需要休息，無法欣賞到許冠傑的演出。



早前演出片段已經下架，不過，在得到許冠傑的同意後，宣佈將於明天（4月16日）起，將《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》1小時的演出分為四集，並且加上字幕，陸續上載至「健康·旦」Youtube頻道，影片暫定於一個月後下架。

騰訊亦獲授權於中國內地獨家播放演出內容，同樣分為四集重新上架，為期一個月。「健康·旦」希望此安排能讓早前未能欣賞表演的全球華人，可以在這段時間內重溫。

▲ 阿旦為許冠傑演出感驕傲。（圖片：健康旦）

主持人鄭丹瑞呼籲網民應尊重知識產權，不要透過非法途徑觀賞未獲授權的節目。希望重溫演出的市民可到「健康·旦」YouTube頻道或騰訊的平台觀賞官方內容。



另外，許冠傑這次音樂會，在各界掀起不同爭議聲音，各年代的觀眾有不同感受，對於各種聲音，許冠傑以一句回應：「笑罵由人」。這句源於Sam名曲《沉默是金》的歌詞，也反映了歌神的人生哲學。

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