【新冠肺炎】港大醫學院指疫症下中風病人延醫一小時　醫生：每延誤一分鐘令190萬神經細胞受損

▲ 港大醫學院提醒市民如有中風病徵，應盡快求醫，以獲得更佳的治療效果。（港大醫學院圖片）

中風是導致全球最多殘障及第二多死亡的疾病，港大醫學院的調查發現在疫情下急性中風病人送抵醫院時間平均延遲60分鐘，醫生指平均每延誤一分鐘，估計會有多達190萬神經細胞受損，估計在疫症下中風病人不願意到醫院求診，可能因而延誤治療，情況令人憂慮。

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港大醫學院中風研究組分析73名於疫情首兩個月，即1月23日至3月24日到瑪麗醫院求診的急性中風病人，發現他們比起去年同期入院的89位症狀相近的病人，由病發至送抵醫院的時間平均延遲60分鐘 （154 比對 95分鐘），同時只有55%的病人於中風治療的黃金時間，即病發起4.5小時內送到醫院求診，比起去年同期下降近兩成至於因為小中風（短暫性缺血中風）而求診的病人比例亦見減少 （4% 比對 16%）。

負責是次研究的港大醫學院中風研究組主任及內科學系臨床助理教授劉巨基指出，中風病人延遲醫治會嚴重影響病情，平均每延誤一分鐘，估計會有多達190萬神經細胞受損:

對於因為血管栓塞而引致缺血性中風的病人，我們會採用溶血治療，但這些治療受時間所限，病人必須在病發到送院的4.5小時內接受醫治。唯研究結果顯示，在新冠肺炎疫症期間，由於中風病人延遲到達醫院，因而不符合接受溶血治療的規定。

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他表示如果病人能及早就醫，可為合適病人安排接受溶血治療或導管取栓，以打通被血塊堵塞的血管，從而大大增加康復機會。因此，即使在新冠肺炎疫情下，如有中風病徵，應盡快求醫，以獲得更佳的治療效果。

而神經內科專科醫生及港大醫學院內科學系名譽導師張記暢醫生指出，研究結果亦顯示在疫情下，中風病人不願意到醫院求診，可能因而延誤治療，情況令人憂慮：

小中風的求診比率亦大幅下降，此類病人如果不及時治療，可能於三個月內出現嚴重中風，而適當的藥物治療能有效減低中風復發率達八成。

港大醫學院外科學系神經外科臨床助理教授暨中風研究組聯席主任曾震安醫生則稱，在歐美一些疫情嚴峻的國家，中風團隊被調派去治療新冠肺炎個案，以致服務大減，危及病人。慶幸瑪麗醫院的中風治療暫時未受太大影響，團隊將竭力在疫症下為病人提供適切治療，包括溶血和導管手術等。

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責任編輯：伍瑋瑋

