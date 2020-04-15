【搶購「廁紙」】聖安娜新推爆紅「廁紙蛋糕」　每卷$68網民紛呼「買10卷」

▲ 香港聖安娜餅屋明日（16日）將在指定分店及網店推出「捲筒廁紙蛋糕」。

德國有烘焙師早前有見疫情下連廁紙亦被搶購一空，於是忽發奇想製作一款「廁紙蛋糕」，結果大受歡迎。香港聖安娜餅屋明日（16日）亦將在指定分店及網店推出「捲筒廁紙蛋糕」，造型逼真，相信將在香港再掀起一陣搶購「廁紙」潮。

聖安娜餅屋推出的「捲筒廁紙蛋糕」造型栩栩如生，蛋糕內層分別由糖皮、牛油蛋糕及清酒提子等所組成，口感軟綿。不少網民紛呼：「好得意」，更表示要買10卷夠用。亦有網民建議應該連同聖安娜餅屋早前推出的「3D微笑便便蛋糕」買齊一套。

有關開售詳情如下：

「捲筒廁紙蛋糕」(半磅)

指定分店售價:$68/個；會員售價:$64.6/個

網上訂購:$58/個 (須於購物車頁面內輸入優惠碼 「STAYHOME10」方可享優惠，優惠至4月30日)

下列指定分店有售，亦可於全線分店預訂:

新界大埔超級城D區一樓610-611號舖

九龍藍田匯景廣場3樓301號

東涌港鐵站TUC 10號舖

新界荃灣川龍街9-13號

荃灣街市街21-25號地下C單位A、B及C號舖

香港柴灣新翠商場一樓113b號舖

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責任編輯：陳珈希