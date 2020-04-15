  • 22°C
香港時間 : 2020415日 (週三) 22:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【搶購「廁紙」】聖安娜新推爆紅「廁紙蛋糕」　每卷$68網民紛呼「買10卷」

精明消費 20:33 2020/04/15

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

香港聖安娜餅屋明日（16日）將在指定分店及網店推出「捲筒廁紙蛋糕」。

德國有烘焙師早前有見疫情下連廁紙亦被搶購一空，於是忽發奇想製作一款「廁紙蛋糕」，結果大受歡迎。香港聖安娜餅屋明日（16日）亦將在指定分店及網店推出「捲筒廁紙蛋糕」，造型逼真，相信將在香港再掀起一陣搶購「廁紙」潮。

聖安娜餅屋推出的「捲筒廁紙蛋糕」造型栩栩如生，蛋糕內層分別由糖皮、牛油蛋糕及清酒提子等所組成，口感軟綿。不少網民紛呼：「好得意」，更表示要買10卷夠用。亦有網民建議應該連同聖安娜餅屋早前推出的「3D微笑便便蛋糕」買齊一套。

有關開售詳情如下：

「捲筒廁紙蛋糕」(半磅) 

指定分店售價:$68/個；會員售價:$64.6/個

網上訂購:$58/個 (須於購物車頁面內輸入優惠碼 「STAYHOME10」方可享優惠，優惠至4月30日) 

下列指定分店有售，亦可於全線分店預訂:

  • 新界大埔超級城D區一樓610-611號舖
  • 九龍藍田匯景廣場3樓301號
  • 東涌港鐵站TUC 10號舖
  • 新界荃灣川龍街9-13號
  • 荃灣街市街21-25號地下C單位A、B及C號舖
  • 香港柴灣新翠商場一樓113b號舖

【飲食速報】東海堂3款全新低脂蛋糕　減膽固醇含量

【OREO新產品】OREO史上首款粉紅曲奇誕生　首推季節限定櫻花抹茶及白桃烏龍口味

【下午茶】港威酒店聯乘Twinings推茶香下午茶　兩位$528送至尊白金禮品包

責任編輯：陳珈希

網絡熱話 蛋糕 烘焙

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
今日 09:56
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經　兩成海鹽有微塑膠
今日 10:16
【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經　兩成海鹽有微塑膠