【資優生】14歲中二學生連跳四級升讀理工大學　父母發現3歲時已掌握乘數表

▲ 葉振延表示將來希望朝學術方面發展。

本港過去有不少資優生跳級獲大學取錄，曾在智商（IQ）測試獲141高分的14歲「數學神童」葉振延，是其中一人。

振延自幼對數字特別敏感，早於2、3歲已能完全掌握乘數表，小四起多次越級挑戰中學程度國際試，中一、二更在國際高考（IAL）數學科及進階純數科，分別考獲A及A*級佳績。他在去年完成中二課程後便連跳4級，獲香港理工大學「破格取錄」，9月入讀投資科學及金融分析（榮譽）理學士學位課程一年級。

【資優生】理大破格取錄14歲葉振延 研究實習計劃踏上大學路

【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考 目標放榜日期7月22日

14歲的葉振延在家中排行第二，自幼極具數學天賦，當他只得1歲時，父母發現他對數字特別敏感；有一次，父母為其年長5歲的哥哥在家中張貼乘數表，怎料當年只得2至3歲的振延竟能完全掌握，懂得計算及背誦，父母遂安排他於入讀小學前，預先學習小學數學課程，加以栽培。

中學大學兩邊走 校方配合

振延就讀小一及小二時，就已完成整個小學階段的數學課程。有見及此，父母再安排振延提早學習中學數學課程，「原本只期望他將來升讀中學後，能夠更輕鬆掌握有關數學原理，但其後見振延有興趣及能力兼具，便嘗試讓他於就讀小四期間，應考國際普通中學教育文憑（IGCSE）數學科，挑戰自己。」結果振延考獲B級成績，到小五至小六時更於IAL數學科考獲C級。

小學畢業後，振延按照一般學習步伐，升讀保良局唐乃勤初中書院中一，校方知悉他的情況後，決定給予他更多的學習彈性和空間。

該校校長黃仲奇表示，校方深明振延在學習期間，同時要兼顧應付國際公開試，部分時間更需到中學、大學「兩邊走」上課，壓力相當沉重，故校方全力配合振延的雙軌學習需要，並彈性處理其考勤、功課、測考及上課時間，如他當天需要到大學上課或作其他公開試準備，校方會批准他請假，不用他即日回到中學，至於學校功課及課堂內容則由教師稍後跟進。

【因材施教】11歲資優生IQ測試平均表現達144 入選國際奧數港隊成唯一小學成員

擔任小老師 指導其他同學

黃校長坦言，雖然對於振延的學習能力投以百分之百的信心，但亦擔心他承受的壓力過大，故平日不會追問他的備試進度，「因為他始終只是12、13歲的小男生，若人人都追着他問長問短，怎受得了？」

該校教師亦曾安排振延在課堂上擔任「小老師」，協助指導其他同學，由振延從學生角度解說，又會安排他參與數學比賽，讓他發揮所長，享受中學校園生活。他的數學科老師指，雖然振延的能力高，表現優秀，但上課時依然投入，尤其喜歡參與具挑戰性的課堂活動，同學都非常欣賞和羨慕他的數學能力。

振延就讀中一時，就再次挑戰IAL數學科，即取得A級佳績，當時獲得理工大學給予有條件取錄；到中二時，他再應考IAL進階純數科及物理科，分別取得A*及C級成績。振延成功於去年9月跳級成為大學生，以14歲之齡入讀理大投資科學及金融分析（榮譽）理學士課程一年級。

【新冠肺炎】DSE料下周五開考 中大醫院5招試場防疫貼士

大學生活愉快 適應得很好

談到目前的大學生活，振延說︰「大學生活相當愉快，自己亦適應得很好，無論課堂內外皆能與同學們打成一片，一起享受學習，也沒有甚麼特別具挑戰性的事。」唯一困擾他的是年齡問題，擔心將來考慮參與海外交流計劃時，或要與大學再商討安排。

他未來希望朝學術方面發展，完成碩士及博士課程之後，可能前往海外升讀博士後課程。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：馮琪雅