【齊心抗疫】行會成員到訪家居檢疫控制中心

▲ 行會議成員到訪家居檢疫控制中心。（新聞處圖片）

行政會議非官守議員今日（15日）到訪香港大會堂的家居檢疫控制中心，了解政府如何利用創新科技，協助執行強制檢疫的工作，以及為參與抗疫工作的中心人員打氣。

政府資訊科技總監林偉喬向行會成員，介紹現時為監察接受檢疫人士所採用的不同科技方案，包括電子手環、流動應用程式、通訊軟件的實時地點分享功能、視像通話、地理圍欄及大數據分析技術等。

行會成員得悉資科辦共設立了4個家居檢疫控制中心，由資科辦同事和公務員義工團隊在控制中心，以及3個口岸協助執行強制檢疫工作。

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行會成員其後在創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻陪同下，視察家居檢疫控制中心，行會成員與工作人員交談，了解他們如何透過通訊軟件，聯絡接受檢疫人士作實時位置分享，以確定接受檢疫人士留在指定處所。工作人員亦向接受檢疫人士解說檢疫安排和分享健康資訊。

行會成員對公務員和義工團隊積極參與抗疫，讓控制中心在過去兩個多月從不間斷地支援家居檢疫的工作，表示衷心讚賞。他們又指現時是抗疫的關鍵時刻，呼籲社會同心抗疫，減少外出及保持個人衞生。

參與探訪活動的行會非官守議員為召集人陳智思、李國章、周松崗、林健鋒、葉國謙、任志剛、林正財、劉業強和張國鈞。

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責任編輯：吳卓峰