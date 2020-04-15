【防疫抗疫基金】建測規園界與特首會面  倡港府加快合約付款

▲ 謝偉銓（右三）連同四個學會代表，與特首林鄭月娥會面。（陳宛彤攝）

港府早前宣布第二輪抗疫防疫基金，立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今日（15日）連同4個學會，分別是香港建築師學會、香港規劃師學會、香港園境師學會及香港測量師學會，與特首林鄭月娥會面，建議港府加快及加密階段性付款。

▲ （謝偉銓提供）

謝偉銓表示，政府已延長項目完成期限，或放寬政府工程和非政府合約付款時間，但認為付款方式可以更密更快，才能幫助業界應付資金流斷裂問題。他又指出，疫情之下建築物的渠管或成隱形殺手，建議政府提供資助為建築物作檢查，同時可為業界創造就業機會，強調業界想自力更生，希望政府能提供更多項目。

香港建築師學會會長李國興則表示，政府要提供足夠現金流才能保就業，避免出現專業斷層，建議就審批及採購招標拆牆鬆綁，同時加快及加密政府合約的階段性付款，為業界提供「及時雨」，並推廣至各個政策局及部門、公營機構及受資助的非政府機構也要跟隨 。李強調，並非要求港府「加碼」，而是希望可以改善以加大效果。

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記者：陳宛彤