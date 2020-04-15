  • 23°C
香港時間 : 2020415日 (週三) 20:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

日本出版社公開7本日文教材　可免費瀏覽至6月底

社會 19:40 2020/04/15

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

日本國駐香港總領事館於今(15日)指日本三修社（出版社）公開7本日文教材, 可以免費瀏覽至6月底。(網上圖片)

日本國駐香港總領事館於今(15日)指日本三修社（出版社）公開7本日文教材, 可以免費瀏覽至6月底。

館方指，「まるごと（Marugoto）」是由日本國際交流基金會編著的日語課本，覆蓋入門至中級課程。今年剛好是入門課本試用版製作開始的十週年紀念，出版社特別上載了入門至初中級共7冊課本，供閱覽使用，期間限定公開至6月30日。

課本除了教授日語知識外，亦透過書中人物不同的場景對話，助大家理解日本文化；還可以善用官方網站上的錄音片段和詞語表等，加強學習效果。

「まるごと」入門至初中級課本網上版：
https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/53/

「まるごと」補充資源：
https://www.marugoto.org/en/download/

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【悶到發慌】因疫情取消演出逗留在家太無聊　日本偶像悶到盡頭數粟米草莓爆紅
17:40 2020/04/12
【悶到發慌】因疫情取消演出逗留在家太無聊　日本偶像悶到盡頭數粟米草莓爆紅
【新冠肺炎】留家避疫　日本駐港總領事館推介免費欣賞歌舞伎經典劇目
19:02 2020/04/12
【新冠肺炎】留家避疫　日本駐港總領事館推介免費欣賞歌舞伎經典劇目
【疫情減壓】日本超療癒植物園星巴克 300種藤蔓花草圍繞Starbucks
14:07 2020/04/13
【疫情減壓】日本超療癒植物園星巴克 300種藤蔓花草圍繞Starbucks
基金 人物 編輯 香港 日本 AR

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
今日 09:56
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經　兩成海鹽有微塑膠
今日 10:16
【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經　兩成海鹽有微塑膠