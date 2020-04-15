日本出版社公開7本日文教材　可免費瀏覽至6月底

▲ 日本國駐香港總領事館於今(15日)指日本三修社（出版社）公開7本日文教材, 可以免費瀏覽至6月底。(網上圖片)

日本國駐香港總領事館於今(15日)指日本三修社（出版社）公開7本日文教材, 可以免費瀏覽至6月底。

館方指，「まるごと（Marugoto）」是由日本國際交流基金會編著的日語課本，覆蓋入門至中級課程。今年剛好是入門課本試用版製作開始的十週年紀念，出版社特別上載了入門至初中級共7冊課本，供閱覽使用，期間限定公開至6月30日。

課本除了教授日語知識外，亦透過書中人物不同的場景對話，助大家理解日本文化；還可以善用官方網站上的錄音片段和詞語表等，加強學習效果。

「まるごと」入門至初中級課本網上版：

https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/53/

「まるごと」補充資源：

https://www.marugoto.org/en/download/

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責任編輯：洪芷晴