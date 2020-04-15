  • 23°C
香港時間 : 2020415日 (週三) 20:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

瑪麗醫院前員工在職時疑擅取醫院文件　涉370病人個人資料

社會 20:02 2020/04/15

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

有瑪麗醫院前員工於在職時，疑擅自取走醫院文件，之後歸還，涉370名病人資料。（資料圖片）

醫管局港島西醫院聯網稱，上周四（9日）接獲通知，指一名曾於瑪麗醫院工作並於2018年離職的病人服務助理，聲稱在職期間擅自取走醫院文件及醫療物資，並分別於本月9日及14日將有關物品交回瑪麗醫院。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案全部有外遊紀錄　連續第四日單位數增幅

聯網經初步調查，發現文件中記錄了約370名病人的姓名、身份證號碼、性別及少量臨床資料。院方已就事件報警，並已向個人私隱專員公署通報及透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處呈報。

聯網非常重視事件，會陸續聯絡相關病人，有關事件並沒有影響病人服務及其治療安排。相關部門會檢視有關文件列印及銷毀流程，並加強職員保障個人資料私隱的教育工作，以防止同類事件再次發生。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

責任編輯：吳卓峰

疫情 瑪麗醫院

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
今日 09:56
【美國疫情】女子留家3周足不出戶仍確診感染新冠肺炎　曾無戴手套拿送上門貨品
【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經　兩成海鹽有微塑膠
今日 10:16
【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經　兩成海鹽有微塑膠