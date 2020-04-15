瑪麗醫院前員工在職時疑擅取醫院文件　涉370病人個人資料

▲ 有瑪麗醫院前員工於在職時，疑擅自取走醫院文件，之後歸還，涉370名病人資料。（資料圖片）

醫管局港島西醫院聯網稱，上周四（9日）接獲通知，指一名曾於瑪麗醫院工作並於2018年離職的病人服務助理，聲稱在職期間擅自取走醫院文件及醫療物資，並分別於本月9日及14日將有關物品交回瑪麗醫院。

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聯網經初步調查，發現文件中記錄了約370名病人的姓名、身份證號碼、性別及少量臨床資料。院方已就事件報警，並已向個人私隱專員公署通報及透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處呈報。

聯網非常重視事件，會陸續聯絡相關病人，有關事件並沒有影響病人服務及其治療安排。相關部門會檢視有關文件列印及銷毀流程，並加強職員保障個人資料私隱的教育工作，以防止同類事件再次發生。

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責任編輯：吳卓峰