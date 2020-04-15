【在家工作】動視暴雪CEO向員工公開手機號碼　協助員工醫療需求

▲ 全球有不少企業在疫情期間實行在家工作，據外媒《CNBC》報道，美國遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）CEO Bobby Kotick更向員工公開私人手機電話號碼，鼓勵任何對自身健康擔憂的員工都可直接與他聯繫。

全球有不少企業在疫情期間實行在家工作，據外媒《CNBC》報道，美國遊戲開發商 動視暴雪（Activision Blizzard）的行政總裁（CEO）Bobby Kotick更向公司上下達1萬多名的員工，公開自己的私人手機電話號碼。他還表示，鼓勵任何對自身健康擔憂的員工都可直接與他聯繫。

報道指，動視暴雪行政總裁Bobby Kotick談及在是次疫情期間，為確保公司員工健康及安全的一系列應付措施，包括由訂立在家工作的政策，至如何協助滿足醫療需求。他分享稱，約在一個月前傳送予全體員工的電郵中，公開了自己的手機號碼，鼓勵任何對自身健康擔憂的員工都可直接與他聯繫。

結果傳送後至最近，已有數百名員工與他聯繫。不過他又透露：「到目前為止，僅少數人對Covid-19的測試結果呈陽性。」報道又指，他另點名讚揚人力資源部門的工作表現。

新冠肺炎疫情衝擊全球不少行業，企業減薪、裁員、放無薪等消息消息不絕於耳，大大影響員工士氣。若得CEO大派定心丸，相信對提升員工士氣助力不少。如美國資產管理公司貝萊德（Blackrock）的CEO Larry Fink日前亦承諾，公司今年不會因疫情影響下裁員，包括自助餐廳員工、維護人員等在內，均不會因未能上班而遭裁員，並且在這段時間內繼續為員工提供全職薪酬。

責任編輯：張寶燕