元朗崇山新村爆今年首宗本地登革熱　衞防中心到患者住所一帶調查　

▲ 元朗崇山新村居住的一名老翁，感染登革熱，屬今年首宗本地感染。（黃傑偉攝）

本港錄今年首宗本地登革熱個案，涉及一名84歲男士，居於元朗崇山新村。衞生防護中心人員進行流行病學調查，今（15日）派員視察病人住所一帶，並進行問卷調查，向附近居民提供相關健康建議。

居於崇山新村95號屋的周太稱，鄉村一帶平日多蚊，但鮮見食環署人員到場滅蚊，不過會間中剪除雜草。她稱衞生防護中心人員曾向她進行登記，了解她有否登革熱病徵，之後離開。

【新冠肺炎】今年首宗本地登革熱個案 涉84歲居元朗崇山新村老翁

衞生防護中心發言人說，衞生署正與食環署合作，評估和防止可能出現的擴散，食環署會繼續病媒調查、監測和控制。

患者是退休人士，與太太同住於元朗崇山新村，他經常會到同村家人的後園耕作。他4月3日到元朗門診覆診時發燒，到醫院留深喉唾液樣本檢驗，對新冠病毒結果呈陰性，但於4月9日抽血發現對登革熱呈陽性反應。病人於屯門醫院接受治療，現時情況穩定。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該男士30日內沒有外遊紀錄，屬本地個案。他平日主要在家附近及農地活動，當局將到周邊環境作調查，食環署人員亦會作滅蚊工作。

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記者：黃傑偉