【新冠肺炎】初創夥保險公司推在家新冠病毒檢測　每次985元即日有結果

▲ 有初創公司夥同保險公司等，合作推出在家測試計劃，供無徵狀或徵狀輕微的市民進行新冠病毒RT-PCR測試，篩出患者，每套售985元，可即日知道結果。（受訪者提供圖片）

雖然本港新增新冠肺炎確診個案逐漸減少，但有初創公司夥同保險公司等，合作推出在家測試計劃，供無徵狀或徵狀輕微的市民進行新冠病毒RT-PCR測試，篩出患者。計劃下周一（20日）起開始，持續3個月，每套測試套裝售成本價985元，並向醫護人員及家屬提供優惠價685元。

【新冠肺炎】新增4宗確診個案全部有外遊紀錄 連續第四日單位數增幅

基因檢測及數碼保健公司Prenetics 宣布推出「Project Screen」計劃，無徵狀或徵狀輕微的市民，如無發燒、嚴重咳嗽、呼吸困難，可在計劃網頁訂購檢測套裝，內含兩套深喉唾液收集套裝及樣本袋等，市民收到套裝後，翌日早上可按指示自行收集深喉唾液樣本，當日會有人上門拿取樣本到實驗室作測試，即日可經網上收取報告，若結果為陽性，將有醫療人員聯絡和建議下一步行動，並通報衞生防護中心跟進。

【新冠肺炎】港大醫學院指疫症下中風病人延醫一小時 醫生：每延誤一分鐘令190萬神經細胞受損

行政總裁兼聯合創辦人楊聖武表示，檢測將於Prenetics的本港實驗室進行，初期每日可進行1000個檢測，最多可增至3000個，期望在3個月內做到10萬次檢測。他又指，當首次驗出陽性後，實驗室會再以另一種試劑覆驗，而兩種試劑分別獲內地CFDA及美國CDC認證，準確度達99.9%，只有用錯方法取樣本，或病毒量不足才可能出現「假陰性」。

【新冠肺炎】張竹君形容疫情為「漫長戰爭」 指保持社交距離和戴口罩或成常態

茂宸晉康醫療集團醫務總監黃煜指，新冠肺炎的無病徵患者頗多，惟本港每日檢測數量不多，估計不少人可能因價錢、怕到診所等問題不做檢驗，故是次計劃希望以成本價上門檢測，找出隱影患者。

希望接受檢測的市民可到計劃網站購買套裝，下周一（20日）起開始送貨，每套測試套裝售成本價985元，計劃又向醫護人員及家屬提供優惠價685元，限3萬套。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：徐紹軒