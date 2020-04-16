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【資優生】理大破格取錄14歲葉振延　研究實習計劃踏上大學路

社會 08:05 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

理工大學去年破格取錄14歲的葉振延。（資料圖片）

數學尖子葉振延以14歲之齡，成功於去年9月破格入讀理工大學。振延如何踏上大學之路？他在中二時參加了2018/19年度理大「中學生研究實習計劃」，理大教學團隊觀察到振延在數學方面的天賦及興趣，遂為其提供數學方面的特別培訓，其後他以優秀的國際高考成績，經非聯招方式報讀理大的應用數學系，最終入讀「投資科學及金融分析（榮譽）理學士學位課程」一年級。

校方提供不同支援

獲大學破格取錄的資優生，均需要大學在學習及身心發展方面提供支援。理大發言人表示，大學致力培育年輕優秀人才，每年透過聯招及非聯招途徑，取錄在學術或非學術領域表現卓越的學生，多年來亦先後取錄了數十名16歲或以下的優秀學生。

【資優生】14歲中二學生連跳四級升讀理工大學 父母發現3歲時已掌握乘數表

理大表示，應用數學系為振延提供多方面支援，包括定期跟進他的學習需要，按其情況加強部分學科知識；身心健康及輔導處則向他提供身心發展輔導；學系亦安排學長擔任其學友導師（peer mentor），協助他融入大學生活。校方又指，一如其他理大生，振延可按興趣參加海外交流活動，汲取國際學習體驗。

【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考　目標放榜日期7月22日

據理大網頁資料顯示，振延入讀的投資科學及金融分析學科，應用性較強，課程涵蓋數學、統計學及投資金融分析應用，數據分析及溝通技巧等，為有意投身投資金融行的學生提供培訓。

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記者：馮琪雅

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