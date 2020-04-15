田北俊曾鈺成曾俊華中環鬧市派口罩　3JT合體為選舉？

▲ 3JT今日合體，在中環鬧市中大派口罩。（田北俊Facebook）

自由黨榮譽主席田北俊（James Tien）近年淡出自由黨，一直希望打造中間路綫的論政平台。政圈早傳出，民建聯創黨主席的曾鈺成（Jasper Tsang）、前財政司司長曾俊華（John Tsang），一直都是組成「3JT」聯盟（3人姓名和英名文都剛好是JT），但過去兩年來都只聞樓梯響。可是，臨近9月立法會選舉，3人今日（15日）趁午飯時間「合體」，於中環鬧市大派口罩，莫非好事近？

疫情關係，香港正實施限聚令。不過「3JT」就剛剛好，連同一名助理只是4人，未有違例。田北俊在社交網站稱，今日於鬧市派足4萬個口罩，但未來會派夠300萬個，更稱香港不缺口罩，最需要的是希望。難怪田北俊派發口罩期間，旁面放有「給香港一個希望Hope for Hong Kong」的直幡，選舉味道甚濃。

近年來，田北俊已少提「3JT」，反而私下密密牽頭籌辦「Hope for Hong Kong」的活動，而今日3人派出的口罩包裝，亦印有「Hope for Hong Kong」的字樣。田北俊早已明言，正籌組平台扶植志同道合的人士，以中間路綫出選今年9月的立法會換屆選舉，日前接受傳媒訪問時，就透露已有多人主動接觸他，包括中科興業董事總經理潘焯鴻、新民黨前政策總裁袁彌昌等。

可是，有接近曾鈺成的人士指，在立法會選舉，曾鈺成只會支持民建聯候選人。換言之，曾鈺成暫無意參加其他選舉平台。

事實上，「3JT」分別卸下政府公職及立法會職務後，不時一起同場相聚，包括在曾俊華慶祝66歲生日上，三人同台合唱「沉默是金」。除此之外，他們亦試過為「兒童發展配對基金」籌款，在3年前的聖誕節來個短暫合體，一齊穿上聖誕裝拍片上鏡做善事，高唱聖詩「朝拜新生王」（We Three Kings of Orient Are）。

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