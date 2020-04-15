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何君堯陳百祥普通話直播　稱現為「千載難逢」的時機立法23條

政治 22:31 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

何君堯今日（15日）趁着是「全民國家安全教育日」，與藝人陳百祥（阿叻）透過微博及Facebook直播對談。（何君堯fb）

建制派立法會議員何君堯近日成立「23同盟」，在網上發起支持 23條立法聯署，聲稱聯署人數已逾185萬人。何君堯今日（15日）趁着是「全民國家安全教育日」，與藝人陳百祥（阿叻）透過微博及Facebook直播對談，27分鐘的直播中，大談《基本法》23條立法和如何履行國家安全的責任等議題，形容現在是立法23條「千載難逢」的時機。

二人在直播中主要以不太標準的普通話對談，但中途陳百祥突「轉台」講廣東話，稱自己「很普通的普通話」已經用盡，並着內地的朋友不用擔心，之後會在影片中加上字幕。何君堯提到，推動23條立法是其參選立法會的政綱之一，所以趁今屆立法會會期快將完結前推動一下，他又形容香港面對「港獨」、「黑暴」的病毒威脅，23條可以給市民最大安全保障，像戴口罩一樣買個保險，必須戴了「23條口罩」保障國家安全。

去到直播尾聲，前民政事務局局長藍鴻震亦突然中途入鏡，豎起手指公讚揚何陳二人「愛國愛港」，認為部分反對派將香港搞到亂七八糟，擔憂疫情過後示威重臨。藍鴻震又指自己剛探望確診新冠肺炎的男高音莫華倫，引述對方稱希望馬上來支持何君堯，但藍鴻震說「叫他出院再來」。
 

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撰文 : 傅流螢

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