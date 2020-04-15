【新冠肺炎】衞署醫管4月首星期已做逾2.6萬檢測　張竹君：假期確做得較少

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庚慧玲（右）。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情似有緩和，就被問及有指本港過去2日只做數百檢測，與之前每日1000次檢測量減，而今日只有4宗確診個案，是否未可反映情況已改善，衞生防護中心傳染病處主任張竹君見傳媒時指未掌握最新檢測數字，但承認過去復活節假期檢測量確做得較少。

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根據衞生防護中心數據，衞生署公共衞生化驗服務處及醫管局今個月至今上周二(7日)，已進行20,239次新冠肺炎病毒檢測；3月份檢測量則為65,441次，較2月份26,983次增加，而1月份則有3610次。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台訪時稱，現時社區的新冠肺炎病毒檢驗比例仍然很低，擔心部分確診個案未能被檢測；建議應對對所有入境者檢測，同時私家診所都需大量為社區人士檢驗，以確保截斷社區傳播鏈。

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