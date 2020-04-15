【新冠肺炎】美國擬暫停資助世衞　福田敬二憂損國際應對疫情能力

▲ 港大公共衛生學院院長福田敬二（右）認為，美國暫停資助世衞，將削弱全球應對疫情能力。（港大醫學院直播截圖）

新冠肺炎疫情全球大流行，但疫情中世界衞生組織（WHO）及總幹事譚德塞的表現備受爭議，美國總統特朗普更宣布將暫停資助世衞。政府抗疫專家組成員、港大公共衛生學院院長福田敬二認為，此舉對於國際社會造成損害，也削弱美國及其他國家面對下一次公共衞生事件時的應對能力。

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福田敬二今晚（15日）在網上直播，回答全球觀眾有關是次疫情的問題。被問到如何看美國將暫停資助世衞，他形容世衞是個強力的組織，是「房間裡的800磅大猩猩（800-pound gorilla in the room）」，美國的做法令人失望（unwelcome）。

他指，由上世紀1918年西班牙流感大流行起，世界已了解到沒有國家能夠獨自面對這類型的大疫症，因此國際間成立起一套合作框架，在全球健康議題上必須通力合作，而世衞就是框架的中心。由大國如美國、中國，到較貧困國家同樣需要世衞的協助，如前者需要其他國家提供的資訊及決策觀點，而後者更需要政策和物資支援。

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而最令到他感到憂慮的，是在全球衞生事件中，不同國家有不同的角色，例如在應對天花疫情，美國作為領導者，提供了專家、政治及財政支援，若美國真的減少參與世衞，情況就如美國退出應對氣候問題的《巴黎協定》一樣，對國際社會造成損害，也削弱美國及其他國家面對公共衞生事件時的應對能力。

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記者：徐紹軒