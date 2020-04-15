【新冠肺炎】福田敬二籲各國採取抑制與放鬆措施　 直至疫苗面世

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新型冠狀病毒肆虐，香港大學公共衞生學院院長福田敬二（Keiji Fukuda）於網上直播分享亞洲抗疫經驗。對於哈佛大學研究指美國或需維持「間歇性距離」（Intermittent distancing）到2022年直至疫苗，福田敬二同意可行，各國要應採取有關的「抑制與放鬆措施」(suppress and relaxing measures)，直至大多數人獲得疫苗。

福田敬二指出，但疫情大爆發的時候，封城、社交疏離等嚴厲政策，都是可行的方法避免大規模傳播，但無法長遠維持，因此當疫情相對放緩，例如香港最近錄得單位數感染個案時，各國政府可考慮放寬相關措施，讓民眾有喘息的機會，一旦疫情再次變得嚴重時，可考慮重推嚴厲政策。

至於戴口罩的問題，曾在西方與亞洲生活過福田敬二認為，在科學研究上戴口罩是否能夠有效防止病毒感染仍是未知之數，但是次新型冠狀病毒很多患者都是沒有病徵，口罩則能作出適當防護。他以本港為例，港人全民戴口罩主要受沙士影響，當中涉及當年抗疫的沉重情緒，而西方不鼓勵戴口罩則涉及文化等問題，他認為此文化並非不可改變，但需要等待一段時間。

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記者：蘇文軒