消防處處長李建日退休在即　指新冠肺炎抗疫充滿挑戰

▲ 消防處處長李建日(左)退休，由副處長梁偉雄(右)接任處長一職。(消防處提供)

消防處處長李建日即將退休，現任副處長梁偉雄將於本周六將接任處長一職，兩人昨日出席傳媒茶敘。談及新冠肺炎疫情，李建日指防疫充滿挑戰，他曾以為有過往沙士經驗可作參考，方便處理今次疫情，但實際運作上仍有一定難度。

李建日表示，疫情下了解公眾關注前線醫護及消防裝備，消防處於12月底已得悉相關情況，因此1月起已不停採購相關防疫裝備，例如口罩、保護衣，確保有一定存量，但N95呼吸器則只有逾1個月的存量，相對比較緊張，而全球均面臨貨源不足的問題，會與醫管局等商討會有何替代方案處理。

他認為，要確保同事不會就疫情感到恐慌，除了要適當裝備，亦須向同事清晰交代工作指引，提醒同事如何使用裝備及用得其所，藉此「穩定軍心」，強調裝備會有一定消耗，但同時會繼續分配補給。

一些突發事件亦令調派人員難以就疫情作出風險評估，例如早前一名70歲老翁因跌傷入瑪嘉烈醫院後被驗出確診，令當日到場處理的3名救護員及2名消防員，被界定為密切接觸者，要到檢疫中心接受觀察。他指，至今有逾千名前線人員因接觸過懷疑或確診個案，需要接受醫療監察；當中8名消防及救護員需要入住駿洋邨檢疫中心隔離，幸最終證實無受感染。

他又指，目前消防及救護除應付日常求援工作，亦要調配支援檢疫工作，工作量有所增加，人手緊張，如現時要將確診者送到亞洲博覽館檢測，大大增加救護車使用量及效率，雖然處方已成立特別支援隊、約20架救護車特別運送處理確診者，但仍然不足，仍需使用部分分區的救護車處理，但他強調，消防處整體服務未有受太大影響。

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記者：蘇文軒