37載臨別感言　消防一哥：修例風波挑戰最大

▲ 即將退休的消防處處長李建日（左）表示，在反修例事件上，處方會總結經驗，希望日後有更好的方式處理同類事件。旁為即將接任處長的梁偉雄。（消防處照片）

消防處處長李建日即將退休，現任副處長梁偉雄將於本周六接任處長一職，兩人昨出席傳媒茶敘。

提到本港趨向政治化的環境，一場修例風波令消防處捲入政治紛爭，李建日形容事件是他服務政府37年期間所對最大挑戰之一；梁偉雄則承認「曱甴論」是其個人感情的宣洩，願意接受批評，但更希望港人能重拾守法的心。

李建日認為，比較去年修例風波及2014年佔中事件，消防處處理後者相對較易，因佔中「固定」於金鐘一帶，反觀修例風波的活動多屬快閃、分散各區，有一定規模，並牽涉大量激烈衝突、堵路及縱火等，難於事前制定風險評估及部署，亦兼顧其他地區救援需要，因此需調動整個部門人手處理，形容「壓力好大」。他又對前綫消防員在事件中屢被指「見死不救」感到痛心，處方會總結經驗，希望日後有更好方式處理同類型事件。

去年在內部場合以「曱甴」形容示威者引起爭議，即將接任處長的梁偉雄重申，曱甴是形容罔顧法紀的暴徒，是「建基於對暴行的感情用詞，有感而發」，他尊重所有批評，但強調當時並非公開場合，只屬「小事一樁」，絕不會影響工作，如要作出抨擊亦「應該批評暴徒」，更應該協助止暴制亂。

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記者：蘇文軒