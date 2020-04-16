【留家煮飯】黎諾懿靠廚藝俘虜太太　黃智賢焗英式鬆餅變私房廚神

▲ 藝人黎諾懿及黃智賢就分別連日在IG展示廚藝，一個做麵包、焗蛋糕，一個焗鬆餅、做沙律，兩個大男人廚技大晒冷，食物賣相媲美餅店、餐廳水準。

新冠肺炎疫情下，大家都減少社交活動，留家避疫，也因為多留家煮食，個個變身私房廚神，而社交平台則變成廚技競技場。藝人黎諾懿及黃智賢就分別連日在IG展示廚藝，一個做麵包、焗蛋糕，一個焗鬆餅、做沙律，兩個大男人廚技大晒冷，食物賣相媲美餅店、餐廳水準。

▲ 黎諾懿親自搓麵粉焗麵飽，愛心加無添加，小春雞一定吃得津津有味。（ig影片截圖）

藝人黎諾懿一向喜歡鑽研美食，也是烹飪高手，今年農曆新年前，更創立自家品牌《店小懿》，頭炮出品賀年糕點，發揚烹調嗜好之餘，主要作為慈善用途。

▲ 黎諾懿親手搓焗的方包，極具水準。（ig影片截圖）

現在疫情持續，宅在家中的黎諾懿當然不忘展示廚藝，日前來在社交平台連續「黃昏放看」、「深夜放毒」，發放親自製作戚風蛋糕及搓麵粉做麵包的短片，可愛的兒子小春雞在旁觀看，十分溫馨。

▲ 黎諾懿的雲朵西多士，創意十足。（ig圖片）

去年，在TVB真人騷節目《懿想得到》，黎諾懿親手做了牛脷酥、燈影煎堆等等，已經露過一手。

▲ 懷舊煎蠔餅也難不到黎諾懿。（ig圖片）

其實，黎諾懿自小已懂下廚，當時住屋邨的他，哥哥買餸，他負責掌廚，吃得簡單，卻度過不少快樂時光。

而這份出色的廚藝，更讓他俘虜太太，誕下小春雞，組成美滿家庭。黎諾懿毋須開工的日子，會親自到街市挑選靚食材，例如炒蟹、大蝦、蒸魚等海鮮，也懂得煮一些懷舊菜式，慰勞愛妻、招呼好友。

▲ 黃智賢上載豐富海鮮大餐的圖片，網友留言請他小心膽固醇，他即答會做運動解決。（ig圖片）

黃智賢大展身手而藝人黃智賢（Ben）原來都是廚藝高手，最近新冠肺炎疫情持續，人人都留家煮食，暫時未有新劇開工的阿Ben，搖身一變成為煮食男，親自下廚，果然不同凡響。

▲ 焗英式鬆餅賣相極具專業水準。（ig圖片）

黃智賢煮海鮮大餐、泰國菜、英式焗鬆餅，連日在社交平台分享美食照片，確實是臥虎藏龍！

▲ 阿Ben製作的香芒大蝦沙律。（ig圖片）

記者：Elenor

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