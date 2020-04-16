【One World: Together At Home】兩大歌神為醫護獻聲　學友Eason出場時間曝光

▲ Eason張學友為抗疫發Sing 。

由Global Citizen跟世界衛生組織主辦、由Lady Gaga領軍多地藝人合作，為全球醫護打氣的 《One World: Together At Home 》，將定於香港時間4月19日舉行，並在多個網絡平台全球直播，除Lady Gaga、Talyor Swift等多位巨星參予外，兩大歌神陳奕迅和張學友，也會有份演出，成為樂迷矚目盛事。

是次《One World: Together at Home》演出單位陣容鼎盛，現時落實演出名單包括：Lady Gaga、Chris Martin、John Legend、Celine Dion、Jennifer Lopez、Taylor Swift、Billie Eilish、Andrea Bocelli、Elton John、Paul McCartney、Stevie Wonder、Jennifer Hudson、Sam Smith、Shawn Mendes、Ellie Goulding、Alicia Keys、Liam Payne、Niall Horan、The Killers、Jessie J、FINNEAS、Oprah Winfrey、Samuel L Jackson、James McAvoy、David Beckham、Heidi Klum、Sarah Jessica Parker、Jason Segel、Jack Black、Michael Bublé、Adam Lambert、Hozier、Rita Ora、Jack Johnson、Kesha、Lady Antebellum、Lizzo、Charlie Puth、Annie Lennox等。

▲ Eason是演出單位之一。（圖片：環球）

而華人演藝界代表就有鋼琴家郎朗，以及陳奕迅和張學友兩位天王歌神。

是次演出將由美國的電視台如ABC、NBC、ViacomCBS Networks 及iHeartMedia，以及英國的BBC One也會播放。

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全球觀眾到時亦可透過蘋果、Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Twitch、騰訊、阿里巴巴優酷等數位串流平台觀看。今日據Live Nation網頁公布，《One World: Together at Home》網上演唱會將會在今個星期日（4月19日）香港時間凌晨2點開始全球直播！

即如果觀眾要看兩位歌神學友、Eason演出，就要在凌晨時段開始收看，至於Eason、學友的正式出場時間則有待公布。

而《One World: Together at Home》的壓軸部分，則由香港時間4月19日早上8時開始，演出名單就包括Alicia Keys、Paul McCartney、Celine Dior、Usher、Taylor Swift及Lady Gaga等。

網民有興趣可瀏覽livenation.hk/livefromhome了解更多。

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