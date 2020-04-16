【愛的迫降】玄彬孫藝珍展開姐弟戀　韓媒詳盡分析揭地下情端倪

▲ 從玄彬孫藝珍美國之行分析緋聞準確度。

韓劇《愛的迫降》早前掀追劇潮，37歲的玄彬和38歲的孫藝珍亦因合作《愛的迫降》而傳出緋聞，不少粉絲催促二人快點在一起，但二人一直否認相戀。

但早前有網民分享在美國偶遇玄彬和孫藝珍逛超巿的照片，可是後來二人透過經理人公司發聲明表示：「當時不只得他們二人，還有其他朋友在場，他們並不是戀人的關係。」作澄清。

不過最近韓國節目《핫it슈》（hot it show）就請來韓國娛樂記者分析玄彬和孫藝珍的關係，並憑他們在美國逛超巿的照片看出端倪，提出7大證據指二人在地下情。

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▲ 韓國節目請記者分析玄彬孫藝珍緋聞。（《愛的迫降》劇照）

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證據一：親自下廚

從二人在超巿照片的購物車來看，裏面全都是日用品、酒和食材，從而推測二人打算下廚，倘若與朋友聚餐，多數會相約在餐廳，方面簡單。

證據二：謎之同行朋友

記者在節目表示，當時曾有同行詢問經理人同行朋友是誰，二人為什麼到美國等，但對方一直支吾以對，令不少娛樂記者認為疑點重重。

▲ 玄彬和孫藝珍被拍得在美國逛超巿。（《핫it슈》（hot it show）截圖）

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證據三：同遊外國證關係親密

通常在外國被拍到一起同行的明星，都是已經關係非常親密的狀態，節目亦引用宋慧喬宋仲基和Eric羅惠美夫妻作例證。

證據四：過於理直氣壯

從當日的照片可見，二人在逛超市期間沒有戴墨鏡和口罩，給人理直氣壯的感覺，代表二人不是一次這樣的行為，不像是第一次偷偷交往的明星，所以推測二人已經嘗試幾次而沒被偷拍，才會光明正大。

證據五：例牌否認

令人印象最深刻的「假戲真做」夫妻莫過於宋慧喬宋仲基，二人因《太陽的後裔》而結緣，同樣面對緋聞，宋慧喬和宋仲基一開始也是否認的，直到結婚一刻才公佈。

▲ 宋慧喬宋仲基因《太陽的後裔》而結緣。（《핫it슈》（hot it show）截圖）

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證據六：地下情高手

有「緋聞絕緣體」之稱的孫藝珍，在感情上一直相當低調，早前有記者問到孫藝珍會不會因為太專注工作而放棄戀愛時，孫藝珍回答：「其實一有空就會談戀愛了，只是一直沒有被揭發。」，看來孫藝珍在處理地下情上非常純熟。

▲ 玄彬經常出現在孫藝珍的個人社交媒體。（網上圖片）

證據七：木納玄彬改變

玄彬和孫藝珍早在2018年拍攝電影《協商》而認識，在宣傳電影的時候，二人的互相調侃引起高度討論，加上孫藝珍不時在個人社交媒體上載與玄彬的合照，個性慢熱的玄彬亦非常配合孫藝珍做出各種表情。

玄彬甚至公開表示希望往後能和孫藝珍合作浪漫愛情題材，連一眾「玄粉」也覺得這次玄彬oppa非常積極。

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