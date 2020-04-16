【C朗抗疫】C朗邊湊仔邊運動大曬8塊腹肌　仔女當啞鈴示範親子操

▲ C朗與仔女一起做親子操。

新冠肺炎疫情未見緩和，不少父母一邊在家工作，一邊湊仔，效力意大利球會祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）亦不例外，作為4孩爸爸的C朗，無法到球場訓練，只得在家裡健身，當他練習仰臥起坐（Sit-up）時，龍鳳胎仔女亂入，C朗沒有趕走他們，反將他們當成啞玲舉起，既可以健身，又可當成與孩子玩樂，孩子都顯得非常興奮。

在3月中旬，C朗因有隊友感染新冠肺炎，留在葡萄牙家鄉馬德拉島家中隔離，加上疫情下練波高危，最近C朗亦只能長期在家，因此他不時拍片分享健身心得，更大曬8塊腹肌。

▲ C朗不是分享健身心得。（IG圖片）

把孩子當啞鈴

近日當他在做Sit-up時，一對年幼子女走來纏玩，兩人幫忙托起C朗的頭部，協助爸爸做Sit-up，C朗就把孩子當成啞鈴，一邊做Sit-up，一邊單手舉起他們，令他們大為興奮，玩得很開心。

▲ C朗輕鬆就單手舉起女兒。（IG影片截圖）

C朗上載影片到IG，並表示，「孩子，讓爸爸完成工作吧！」他同時在hastag中呼籲大家留在家中避疫。C朗女友Georgina Rodriguez在影片下面留言笑言孩子們是「最好的教練」。

▲ C朗一家留家避疫。（IG圖片）

除了分享家中操練趣事，C朗早前亦引領一眾國腳捐款抗疫，葡萄牙國家隊早前自發成立基金籌得470萬歐元（約3900萬港元），幫助業餘球隊度過疫情，此舉正是C朗發起，因此不少網民都大讚，「C朗既是好爸爸，也是好球員。」

更多C朗報道，

【C朗抗疫】好爸爸C朗身教子女用搓手液消毒 獲女友封為「家庭守護天使」

【孝順C朗】媽媽曾因家貧欲墮胎不要C朗 球王孝順C朗趕返家鄉探65歲中風母

【球王落淚】爸爸因酗酒早逝 C朗看亡父短片痛哭︰他從未見證我的成就

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間︰https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品︰https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：王明芳