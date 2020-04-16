【4月16日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月16日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周四（16日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

Pasión開售口罩

Pasión今日（16日）至4月18日期間舉行第二輪口罩登記，共開售4,500盒，每人限買兩盒，售價HK$100／盒。抽籤結果將於4月20日中午12點前在Pasión Facebook 專頁公佈，4月20-24日內分批發貨，順豐快遞（+HK$30運費）/ 到店領取**（荃灣西辦公室10am-5pm指定時間內領取）。

登記日期及時間：4月16日00:00至4月18日23:59

登記表格：https://forms.gle/DUmkRgs7EDGBarTe7

Pasión三層不織布口罩 50片 / 盒 - 詳細資料及SGS測試報告【按此】

小魔怪開售小童口罩

小魔怪今日上午約9時在Facebook宣布現貨發售Awei 小童口罩（12.5*8.5cm），$130/盒，每盒50片口罩，共400盒。

創世電視派口罩

創世電視今日（16日）下午2時將會在影音使團派口罩，每人只可領取一份(每份5個），希望向各位香港人送上關懷和上帝的祝福！

地址：觀塘鴻圖道1號地下

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

HKTVmall4月13日至4月19日預售口罩

HKTVmall即日起至4月19日，以隨機抽出3,000人購買口罩，將以「先登記抽籤，中籤後購買」形式開賣口罩，中籤者須成為HKTVmall會員。

詳情：【口罩供應】BFE+PFE+VFE≧98% HKTVmall 4月13日預售口罩3個購買步驟

位元堂派2,000個健康防護禮品包

位元堂早前於４月14日在Facebook宣布向長者在指定10間門市派2,000個含口罩及酒精搓手噴霧的健康防護禮品包。

詳情：【口罩供應】位元堂10間門市派2,000份口罩防疫禮品包 全線門市推免診金+藥費半價優惠【附指定門市地址】

責任編輯：王芷瑩