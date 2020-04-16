【基層悲歌】繁華都市下的暗角人群　90多歲伯伯拎免費飯「偷多碗湯」

▲ 近日有一位九十多歲的伯伯於銀杏館取飯時又有一段小插曲。

在新冠肺炎衝擊下，不少基層人士手停口停。本港社企「銀杏館」定期舉行免費派飯，吸引大批長者排隊領取飯盒，近日有一位九十多歲的伯伯取飯時又有一段小插曲，帶出繁華都市下的另一暗角人群的心酸故事。

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。銀杏館近日在facebook專頁發帖，有取飯盒的人士向社工表示，不時有一位九十多歲的伯伯在社工忙於派飯時，會「靜雞雞」多取一碗湯，於是銀杏館社工隨後派飯時多加留意，正好遇上該名伯伯。

九十多歲的王伯今天又偷偷多取一碗湯，社工剛好「捉」個正著，便慢慢向王伯解釋每人只能取一碗湯的規則。王伯黯然向社工說：

我已經90幾歲，我只係想飲多碗湯......

銀杏館未有多說王伯的故事，只簡單寫下一句「再說下去的，都是繁華都市下的另一暗角人群的故事。」

為行動不便老伴取飯盒

除了王伯，銀杏館亦遇到另一位長者有心酸故事。有一名婆婆致電銀杏館，詢問可否在她排隊取飯盒時多取一個飯盒。社工本來以為婆婆不夠飽，但細問之下原來另有原因。原來婆婆的老伴行動不便，不能親身前來取飯盒。銀杏館慨嘆：

每次都是這樣，問多一句就知多一點。

銀杏館社工隨後再跟進該兩名長者的個案，並希望幫幫二人申請家居服務。

銀杏館派飯社工不時遇到基層小故事，都會在專頁上與大眾分享，希望大家多關心基層及長者。早前有一位獨居伯伯從荃灣走到油麻地，只為到社企「銀杏館」拎免費飯。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：林卓昕