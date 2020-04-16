【沙丘瀚戰】張震進軍荷里活造型曝光　跟男神添麥菲合演科幻大片

▲ 張震演出《沙丘瀚戰》。（劇照）

擅長拍科幻片的導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）繼《天煞異降》（Arrival）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）後，執導新作新作《沙丘瀚戰》（Dune）發佈首輪正式劇照，華人影星張震並有份參予，張震戲中造型亦曝光。

曝光劇照中，張震身著一襲暗紅色中式長衫，帶著憂鬱及被陰森氣氛。額頭中間的黑色菱形印記，極具神秘感。

據悉，張震飾演Dr. Wellington Yueh岳博士一角，不僅是貴族的御醫，同時作為該家族的一員，幫助保羅和公爵適應新家園Arrakis星球的嚴酷環境。



科幻電影《沙丘瀚戰》根據美國科幻巨匠蘭克赫伯特（Frank Herbert） 同名小說改編，該小說曾多次被選為「美國100部必讀書單」，更是首部同時獲得雨果獎Hugo Award與星雲獎 Nebula Award，並摘得《軌跡》雜誌Locus Magazine「20世紀最佳科幻小說」桂冠的作品。

▲ 《沙丘瀚戰》由添麥菲查洛美等演出。

張震一直活躍影壇，並有多部重要作品獲國際影壇認可，導演丹尼維勒納夫之前亦有留意張震作品，並希望有機會與張震合作，對於岳博士一角導演覺得非常適合張震演出，於是一拍即合並被邀請演出《沙丘瀚戰》。



《沙丘瀚戰》(Dune)演員陣容堪稱強大，由添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、莉碧嘉費格遜 (Rebecca Ferguson)、佐斯布連 (Josh Brolin)、積遜莫瑪 (Jason Momoa), 辛蒂亞（Zendaya）、奧斯卡依撒（ Oscar Isaac）、積維爾巴頓（Javier Bardem）及戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）等聯合出演。