【殘酷抉擇】疫情下德國動物園陷財困　擬殺死部分動物餵飼其他同伴

▲ 疫情下德國動物園陷財困，擬殺死部分動物餵飼其他同伴。

復活節假期一向是出遊的旺季，但受新冠肺炎影響下，多個國家實施封關措施，限制市民外出。有德國動物園因而陷入財務危機，負責人表示，最壞的情況下，會考慮對殺死部分動物以餵飼其他同伴。

根據英國廣播公司（BBC）報道，位於德國北部的新明斯特動物園（Neumünster Zoo），共飼養700多隻動物，但疫情影響下面臨經營困難，估計今年春季損失約17.5萬歐元收入（約147萬港元）。

負責人Verena Kaspari承認，在迫不得已的情況下，可能要為部分動物施行安樂死，又指已列出優先死亡名單。她續指，動物的食物量很大，其中像海豹和企鵝，每日都要進食大量鮮魚，園方難以負擔其膳食。

她指，犧牲部分動物讓其他同伴生存，是迫於無奈和令人難過的做法，但與其讓動物活活餓死，寧願讓牠們安樂死。

在最惡劣的情況下，我們惟有將部分動物餵給其他動物。

Verena補充，當動物園難以經營下去，通常可將動物遷至其他動物園，但由於現今歐洲其他國家的動物園同樣面臨困境，因此動物無處可去。目前園方正向政府爭取更多資金，並發起公開籌款，以解決燃眉之急。

德國國家動物園協會（VdZ）指出，動物園與其他企業不同，無法暫停運作減低成本。園方仍要每日餵養和照顧動物，熱帶園區也必須保持在攝氏20度以上。

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責任編輯：熊詠思

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