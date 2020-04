【留家煲劇】不用註冊睇HBO GO　人在江湖+我們與惡的距離等劇免費任睇一個月

▲ HBO GO昨宣佈開放予香港觀眾免費收看節目一個月。(Facebook圖片)

美國著名電視台HBO,早前因應新冠肺炎疫情,而開放予美國用戶免費觀看部分節目一個月。而HBO在港推出的串流電視HBO GO,昨亦宣佈開放予香港觀眾免費收看節目一個月,為大家在家抗疫時可多個選擇。

HBO GO表示,現時觀眾可不用先註冊或訂閱,便可透過應用程式免費觀看多部HBO,與HBO Asia的經典原創作品。

▲ 《人在江湖》(The Sopranos)。

【留家抗疫】傑尼斯事務所avex期間限定開放YouTube頻道 過百場嵐arashi濱崎步演唱會任睇【內附連結】

而可免費收看的節目包括:《人在江湖》(The Sopranos)、《毒網風雲》(The Wire)、《傳媒家族繼承人》(Succession)、《矽谷群英》(Silicon Valley)、《廉價殺手》(Barry)、《欖球人生》(Ballers),及 《副總統Selina》(Veep)。

另外亦有亞洲劇《我們與惡的距離》、《通靈少女》,及日劇《神探夏洛克小姐》等。

▲ 台灣大熱劇集《我們與惡的距離》。(Facebook圖片)

紀錄片就有《麥當勞大富翁事件簿》(MCMILLION$)、《珍芳達人生五部曲》(Jane Fonda In Five Acts),及《發明家:矽谷大放血》(The Inventor: Out For Blood In Silicon Valley)等。

詳細節目列表,有興趣的觀眾可自行下載應用程式查閱。

立即下載hket App,掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF