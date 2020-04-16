【留家煲劇】不用註冊睇HBO GO　人在江湖+我們與惡的距離等劇免費任睇一個月

▲ HBO GO昨宣佈開放予香港觀眾免費收看節目一個月。（Facebook圖片）

美國著名電視台HBO，早前因應新冠肺炎疫情，而開放予美國用戶免費觀看部分節目一個月。而HBO在港推出的串流電視HBO GO，昨亦宣佈開放予香港觀眾免費收看節目一個月，為大家在家抗疫時可多個選擇。

HBO GO表示，現時觀眾可不用先註冊或訂閱，便可透過應用程式免費觀看多部HBO，與HBO Asia的經典原創作品。

▲ 《人在江湖》(The Sopranos）。

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而可免費收看的節目包括：《人在江湖》(The Sopranos）、《毒網風雲》（The Wire）、《傳媒家族繼承人》（Succession）、《矽谷群英》（Silicon Valley）、《廉價殺手》（Barry）、《欖球人生》（Ballers），及 《副總統Selina》（Veep）。

另外亦有亞洲劇《我們與惡的距離》、《通靈少女》，及日劇《神探夏洛克小姐》等。

▲ 台灣大熱劇集《我們與惡的距離》。（Facebook圖片）

紀錄片就有《麥當勞大富翁事件簿》（MCMILLION$）、《珍芳達人生五部曲》（Jane Fonda In Five Acts），及《發明家：矽谷大放血》（The Inventor: Out For Blood In Silicon Valley）等。

詳細節目列表，有興趣的觀眾可自行下載應用程式查閱。

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