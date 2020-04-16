【新蘋果iPhone】第二代iPhone SE升級至最快晶片+最出色單相機系統　售價$3399起4月17日起接受預訂

▲ Apple的第二代iPhone SE正式登場！（圖片來源：Apple官網）

新一代iPhone因新冠肺炎疫情影響延期上市，終於在昨日（15日）舉行發布會宣傳第二代 iPhone SE登場。第二代 iPhone SE配備智能電話上最快的晶片A13仿生，以及iPhone上最出色的單相機系統，HK$3,399起可入手，4月17日起接受預訂，為蘋果迷帶來驚喜！

▲ 機身正面以全黑色呈現，並備有黑色、白色及 (PRODUCT)RED 可供選擇。（圖片來源：Apple官網）

Apple昨日（15日）宣佈推出全新iPhone：第二代iPhone SE，備有 64GB、128GB 及 256GB 型號，並有以下特色：

A13仿生（智能電話上最快的晶片）

A13仿生能應付攝影、遊戲和擴增實境體驗等等的運作，用家能感受到無比流暢。此外，A13仿生晶片的設計以機器學習為重心，它配備專用的 8 核心神經網絡引擎，每秒可運行五萬億項操作；兩個建構於CPU的機器學習加速器及一個全新機器學習控制器，讓效能與能源效益得到平衡。

A13仿生配合 iOS 13，成就各個全新智能app，能充分利用機器學習及 Core ML。

A13仿生的設計兼具能源效益，為iPhone SE帶來出色的電池使用時間。iPhone SE可透過Qi認可充電器進行無線充電，同時亦支援快速充電，讓用家只需充電 30 分鐘，便可獲多達 50% 電量。

Wi-Fi 6及Gigabit-class LTE則可提供飛快的下載速度。具備雙SIM卡包括eSIM，讓用戶在一部裝置就可同時擁有兩個號碼，靈活兼顧外遊或工作需要。

單相機系統

▲ 單相機系統配備1200萬像素f/1.8光圈廣角相機。（圖片來源：Apple官網）

iPhone SE擁有iPhone歷來最出色的單相機系統，配備1200萬像素f/1.8光圈廣角相機，並利用影像訊號處理器和A13仿生的神經網絡引擎，盡握運算攝影的各項優勢，包括人像模式、全部共六種人像燈光效果及景深控制功能。

透過機器學習技術及單目場景深度預測，讓 iPhone SE 可透過前置鏡頭拍出賞心悅目的人像照。新一代智慧型HDR亦來到了 iPhone SE，它能識辨相中主角並作智能補光，以捕捉更自然的影像，同時讓高光和陰影部分更顯細膩。

影片以立體聲音訊錄製，再配合前置及後置相機的電影級影片防震功能，更令人渾然投入。iPhone SE的後置相機支援高達60fps的4K高質素影片攝錄，它現更具備高達30fps延伸動態範圍，可令每個細節更加鮮明突出。前置及後置相機均可供顧客拍攝閃錄影片，從此不用切換離開相片模式也能拍片。

4.7吋Retina HD 顯示器

▲ A13仿生晶片加4.7 吋 Retina HD ，打機一流！（圖片來源：Apple官網）

iPhone SE 採用航天工業級鋁金屬和堅固耐用的玻璃物料設計，機身正面以全黑色呈現，並備有黑色、白色及 (PRODUCT)RED可供選擇。

機背的玻璃面層在中間位置綴有Apple標誌，玻璃經過七重上色程序以達至精準的色相和透視度，帶來豐富的色彩深度，亦與鋁金屬邊框的色調相襯。

它耐水及防塵，具備 IP67 防護等級，可在水深達1米長達30分鐘。

4.7 吋 Retina HD顯示器採用原色調技術，可調節白平衡來配合環境光線，讓觀賞體驗舒適自然，如在紙上觀看一樣。Retina HD 顯示器擁有鮮明奪目的寬廣色域，帶來超卓的色彩精準度，並支援杜比視界及 HDR10 播放。

iPhone SE透過觸感觸控帶來快速動作功能，例如生動呈現原況相片、預覽訊息、重新排列各個app，以及使用項目特色選單等。

保留Touch ID

iPhone SE 同時配備為人熟悉的主畫面按鈕，藍寶石玻璃設計堅固耐用，可保護感應器，而鋼環則可偵測用戶指紋，以使用 Touch ID。

大家懷念的「Home鍵」及Touch ID指紋識別技術回歸，不用輸入密碼，也能解鎖 iPhone，對於近日經常要戴口罩的用家來說，或者會比較方便。

價錢親民

iPhone SE 備有 64GB、128GB 及 256GB 型號，以及黑色、白色和 PRODUCT(RED) 可供選擇，售價由 $3399 起。大家可於香港時間 4 月 17 日 (星期五) 晚上 8 時起在 apple.com 及 Apple Store app 上預訂iPhone SE。此外，4月24日（星期五）起也會在不同國家及地區發售。

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責任編輯：陳珈希