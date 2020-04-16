【新冠肺炎】何栢良：文憑試考生防疫意識高　如期開考是安全的

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為考生防疫意識高，如期開考應該安全。（資料圖片）

港府昨日（15日）宣布香港中學文憑試將於下周五（24日）開考。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，文憑試考生防疫意識高，只要本星期做好防控感染措施，如期開考文憑試是安全的，呼籲市民除工作外應留在家中。

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何栢良今早（16日）在電台節目時指出，曾有三名學生寫信給他查詢文憑試的感染問題。他認為學生的防疫意識高，又引用數據指本港至今有一千多宗確診個案，當中有92宗為學生，大部分是留學生及有旅遊史，而本地17至19歲的學生是零感染個案，證明考生群組是低風險。

他又提到學生關心的問題是會不會有考生吃退燒藥後出席考試、多人使用洗手間會增加感染風險，以及前往試場的交通工具擠逼等。他表示當局已要求學生在開考前作健康申報，而一般人正常體溫不會超過37.5度，考評局限制38度以上考生不准入場已經考慮誤差問題，高於38度一定屬於發燒不宜應考，相信考生不會為應試服用退燒藥入場。

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另外，考場應停用乾手機，考生要做好個人衞生。至於交通問題方面，他表示人多的問題一直存在，呼籲政府立例市民在公共交通工具上要佩戴口罩，增加安全系數，避免在開考時間上班等。

他提醒考生以平常心應付考試，自備多個外科口罩替換，但不應使用有閥門的口罩，亦毋須戴手套應試。他又指，未來一周著重的是有多少宗本地感染個案及源頭不明個案，如本周可做好防控感染措施，如期開考是安全的做好，又呼籲市民為支持考生，除工作外應留在家中，避免外出增加感染風險。

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責任編輯：郭詩詩